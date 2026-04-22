La temible Guardia Revolucionaria de Irán tiene secuestrado al líder supremo del país, Mojtaba Jamenei, e intenta dar un golpe de Estado «blando», asegura la cadena norteamericana Fox.

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) estaría reteniendo como rehén al nuevo líder supremo del país, Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido Alí Jamenei, en medio de una feroz lucha interna por el poder.

Fuentes citadas por el citado medio de EEUU indican que altos mandos del ala dura de la Guardia Revolucionaria han establecido un «cordón de seguridad» y un «consejo militar» que controla el acceso al líder supremo, aislándolo del gobierno civil y del presidente Masud Pezeshkian.

Esto habría impedido que el propio presidente pudiera contactar con el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, al estar secuestrado. El objetivo de esta maniobra sería sabotear las negociaciones de paz con EEUU y tomar el control total del país. La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán estaría reteniendo también a miembros de la delegación negociadora iraní para bloquear cualquier acuerdo, justo en el momento en que expiraba la tregua con Washington. Fox describe la situación como un intento de golpe de Estado en curso dentro del propio régimen iraní.

El presentador Jesse Watters ha señalado que «nadie está al mando» y que «un golpe está en marcha», afirmando que «esta vez se han tomado a sí mismos como rehenes».

El presidente de EEUU, Donald Trump, prorrogó este martes indefinidamente la tregua con Irán, argumentando que no hay claridad sobre quién ostenta realmente el poder en Teherán ni cuál es la posición oficial del régimen.

Mojtaba Jamenei, de 56 años, el segundo hijo del difunto ayatolá Ali Jamenei, fue anunciado como su sucesor este domingo después de ser designado por la asamblea de 88 clérigos del consejo de los ayatolás, a pesar de la oposición previa de su padre.

El clérigo de línea dura y «vengativa» ya está marcado para ser asesinado por Israel después de haber prometido «eliminar» a quien sucediera al asesinado ayatolá, tras haberlo matado a él y a la esposa de Mojtaba, Zahra Haddad-Adel, en ataques el primer día del conflicto.