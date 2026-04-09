El ‘fantasmal’ líder Jamenei tira de Ormuz para presionar y dice que el alto el fuego «no es final de la guerra»

Mojtaba Jamenei, líder supremo fantasma de la dictadura de los ayatolás, se ha escudado este jueves en otro comunicado televisado para dirigirse al pueblo persa tras el anuncio del alto el fuego pactado con EEUU. Mojtaba Jamenei ordena respetarlo, pero advierte: «Esto no es el fin de la guerra». En un comunicado difundido por la televisión estatal iraní IRIB, el ayatolá líder supremo se ha dirigido a las fuerzas armadas de Irán.

Además, con un lenguaje deliberadamente ambiguo y sin concretar detalles ni plazos, el nuevo líder supremo no ha dudado en volver a recurrir al estrecho de Ormuz como carta de presión, al anunciar que su gestión entra ya en una «nueva fase».

Según el mensaje leído en los medios oficiales, Mojtaba Jamenei declaró «todas las unidades militares deben obedecer las órdenes y respetar el alto el fuego actual», pese a enfatizar que no es el fin de la guerra» y que las fuerzas deben mantenerse en alerta y preparadas.

Por otra parte, en el mensaje dirigido a la nación que ha sido difundido a través de los canales oficiales iraníes, coincidiendo con el 40 día desde el ataque que costó la vida al ayatolá Ali Jamenei, su hijo Mojtaba ha prometido que «el enemigo» pagará por todo el daño infligido al pueblo iraní.