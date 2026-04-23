Precio de la gasolina hoy 23 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Hoy jueves 23 de abril y como ya sabemos, celebramos el Día del Libro, pero para aquellos que deben coger el coche, o que lo hacen a diario, su máxima preocupación será saber cuál es el precio de la gasolina hoy, dado que este parece que fluctúa o cambia cada día, aunque sean unos céntimos si tenemos en cuenta toda la situación mundial actual que nos afecta en precios como los del combustible, pero ¿Cuál es el precio de la gasolina hoy 23 de abril en las gasolineras de Andalucía?.

Sabemos que en esta comunidad muchos siguen de fiesta por la Feria de Abril, pero además hay otras ciudades más allá de Sevilla donde la jornada es como cualquier otra, de modo que conviene repasar los datos actualizados que a esta hora tiene el Geoportal de gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica, y que a continuación, te ofrecemos.

Precio de la gasolina hoy 23 de abril en Sevilla

Estas son algunas de las gasolineras más baratas para repostar hoy jueves si estás en Sevilla:

Gasolina 95

E.S. Vistalegre – Utrera, Calle Écija-Jerez, 11 – 1,289 €/l

– Utrera, Calle Écija-Jerez, 11 – 1,289 €/l Petrouya – Utrera, Carretera Utrera-Sevilla km 1 – 1,289 €/l

– Utrera, Carretera Utrera-Sevilla km 1 – 1,289 €/l Family Energy – Utrera, Carretera C.Cial Almazara Plaza (A-376) km 2 – 1,289 €/l

– Utrera, Carretera C.Cial Almazara Plaza (A-376) km 2 – 1,289 €/l Plenergy – Utrera, Calle Almazara, 2 – 1,289 €/l

– Utrera, Calle Almazara, 2 – 1,289 €/l Plenergy – Utrera, Calle Mirlo, 1 – 1,289 €/l

– Utrera, Calle Mirlo, 1 – 1,289 €/l Gasolinera Utrera – Utrera, Avenida San Juan Bosco, 108 – 1,319 €/l

– Utrera, Avenida San Juan Bosco, 108 – 1,319 €/l Ballenoil – Utrera, Plaza de la Trianilla, s/n – 1,319 €/l

– Utrera, Plaza de la Trianilla, s/n – 1,319 €/l Petroprix – Calonge, Calle Metalurgia, s/n – 1,335 €/l

– Calonge, Calle Metalurgia, s/n – 1,335 €/l Plenergy – Sevilla, Calle Metalurgia, s/n – 1,335 €/l

– Sevilla, Calle Metalurgia, s/n – 1,335 €/l Ronda Norte – Sevilla, Autovía SE-30 Nudo Calonge km s/n – 1,345 €/l

Gasolina 98

Alcampo – Sevilla, Calle Ronda del Tamarguillo, s/n – 1,479 €/l

– Sevilla, Calle Ronda del Tamarguillo, s/n – 1,479 €/l Shell – Sevilla, Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n – 1,519 €/l

– Sevilla, Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n – 1,519 €/l Galp – Sevilla, Calle Antonio Peña y López, 5 – 1,559 €/l

– Sevilla, Calle Antonio Peña y López, 5 – 1,559 €/l Galp – Sevilla, Avenida Andalucía, 44 – 1,559 €/l

– Sevilla, Avenida Andalucía, 44 – 1,559 €/l Galp – Alcalá de Guadaíra, Carretera A-92 km 4 – 1,569 €/l

– Alcalá de Guadaíra, Carretera A-92 km 4 – 1,569 €/l Shell – San José de la Rinconada, Carretera 8005 Sevilla-Los Rosales km 10 – 1,569 €/l

– San José de la Rinconada, Carretera 8005 Sevilla-Los Rosales km 10 – 1,569 €/l Shell – Sevilla, N-IV km 531,75 – 1,574 €/l

– Sevilla, N-IV km 531,75 – 1,574 €/l Shell – Sevilla, Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n – 1,584 €/l

– Sevilla, Avenida Alcalde Luis Uruñuela, s/n – 1,584 €/l Nueva Calonge – Sevilla, Calle Metalurgia, s/n – 1,589 €/l

– Sevilla, Calle Metalurgia, s/n – 1,589 €/l Shell – Osuna, Autovía A-92 km 89 – 1,589 €/l

Gasóleo A

E.S. Vistalegre – Utrera, Calle Écija-Jerez, 11 – 1,579 €/l

– Utrera, Calle Écija-Jerez, 11 – 1,579 €/l Petrouya – Utrera, Carretera Utrera-Sevilla km 1 – 1,579 €/l

– Utrera, Carretera Utrera-Sevilla km 1 – 1,579 €/l Family Energy – Utrera, Carretera C.Cial Almazara Plaza (A-376) km 2 – 1,579 €/l

– Utrera, Carretera C.Cial Almazara Plaza (A-376) km 2 – 1,579 €/l Plenergy – Utrera, Calle Almazara, 2 – 1,579 €/l

– Utrera, Calle Almazara, 2 – 1,579 €/l Plenergy – Utrera, Calle Mirlo, 1 – 1,579 €/l

– Utrera, Calle Mirlo, 1 – 1,579 €/l Moeve-Arroceros B.G. – Puebla del Río, Finca El Reboso s/n – 1,590 €/l

– Puebla del Río, Finca El Reboso s/n – 1,590 €/l Gasolinera Utrera – Utrera, Avenida San Juan Bosco, 108 – 1,599 €/l

– Utrera, Avenida San Juan Bosco, 108 – 1,599 €/l Ballenoil – Utrera, Plaza de la Trianilla, s/n – 1,599 €/l

– Utrera, Plaza de la Trianilla, s/n – 1,599 €/l Ballenoil – Dos Hermanas, N-IV km 552,4 – 1,629 €/l

– Dos Hermanas, N-IV km 552,4 – 1,629 €/l Ballenoil – Dos Hermanas, A-4 km 552,4 – 1,629 €/l

Precio de la gasolina hoy 23 de abril en Málaga

En Málaga, estos son algunos de los puntos donde resulta más barato repostar:

Gasolina 95

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen – Cuevas de San Marcos, Avenida Juan XXIII, s/n – 1,392 €/l

– Cuevas de San Marcos, Avenida Juan XXIII, s/n – 1,392 €/l Ballenoil – Arroyo de la Miel (Benalmádena), Calle Santo Tomás (Urb. La Leala) – 1,399 €/l

– Arroyo de la Miel (Benalmádena), Calle Santo Tomás (Urb. La Leala) – 1,399 €/l Ballenoil – Arroyo de la Miel (Benalmádena), Calle Pacharán, 25 – 1,399 €/l

– Arroyo de la Miel (Benalmádena), Calle Pacharán, 25 – 1,399 €/l Petroprix – Arroyo de la Miel (Benalmádena), Urbanización La Leala, 22 – 1,399 €/l

– Arroyo de la Miel (Benalmádena), Urbanización La Leala, 22 – 1,399 €/l S.Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva – Mollina, Avenida de las Américas, 35 – 1,407 €/l

– Mollina, Avenida de las Américas, 35 – 1,407 €/l Los Remedios-Picasat SCA – Ronda, Carretera MA-9113 Setenil-El Gastor km 11 – 1,410 €/l

– Ronda, Carretera MA-9113 Setenil-El Gastor km 11 – 1,410 €/l Plenergy – Torremolinos, Calle Cañada de los Cardos, s/n – 1,419 €/l

– Torremolinos, Calle Cañada de los Cardos, s/n – 1,419 €/l Ballenoil – Torremolinos, Calle Antonio Márquez Muñoz, 36 – 1,419 €/l

– Torremolinos, Calle Antonio Márquez Muñoz, 36 – 1,419 €/l EasyGas – Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5 – 1,429 €/l

– Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5 – 1,429 €/l Gueroil – Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5 – 1,429 €/l

Gasolina 98

M3 Petróleos – Benalmádena, Av. Antonio Machado, 110 – 1,549 €/l

– Benalmádena, Av. Antonio Machado, 110 – 1,549 €/l ES Coloso Churriana – Málaga, Carretera Coín-Málaga km 89 – 1,555 €/l

– Málaga, Carretera Coín-Málaga km 89 – 1,555 €/l Coloso – Málaga, Carretera de Coín km 54 – 1,555 €/l

– Málaga, Carretera de Coín km 54 – 1,555 €/l Shell – Málaga, Avenida Velázquez, s/n – 1,589 €/l

– Málaga, Avenida Velázquez, s/n – 1,589 €/l Ninguno – Marbella, Calle Aluminio, s/n – 1,599 €/l

– Marbella, Calle Aluminio, s/n – 1,599 €/l Agla – Cerralba, Carretera de Cerralba km 1 – 1,605 €/l

– Cerralba, Carretera de Cerralba km 1 – 1,605 €/l La Trocha – Coín, Carretera Coín-Cártama km 1 – 1,609 €/l

– Coín, Carretera Coín-Cártama km 1 – 1,609 €/l E.S. El Valle (Agla) – Cártama, Carretera Cártama pueblo a estación km 2,7 – 1,619 €/l

– Cártama, Carretera Cártama pueblo a estación km 2,7 – 1,619 €/l Shell – Nueva Andalucía, N-340 km 176 – 1,619 €/l

– Nueva Andalucía, N-340 km 176 – 1,619 €/l Galp – Nueva Andalucía, CN-340 km 173 – 1,629 €/l

Gasóleo A

S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen – Cuevas de San Marcos, Avenida Juan XXIII, s/n – 1,609 €/l

– Cuevas de San Marcos, Avenida Juan XXIII, s/n – 1,609 €/l Ballenoil – Arroyo de la Miel (Benalmádena), Calle Santo Tomás (Urb. La Leala) – 1,629 €/l

– Arroyo de la Miel (Benalmádena), Calle Santo Tomás (Urb. La Leala) – 1,629 €/l Ballenoil – Arroyo de la Miel (Benalmádena), Calle Pacharán, 25 – 1,629 €/l

– Arroyo de la Miel (Benalmádena), Calle Pacharán, 25 – 1,629 €/l Petroprix – Arroyo de la Miel (Benalmádena), Urbanización La Leala, 22 – 1,629 €/l

– Arroyo de la Miel (Benalmádena), Urbanización La Leala, 22 – 1,629 €/l Petroprix – Málaga, Calle Licurgo, 2 – 1,649 €/l

– Málaga, Calle Licurgo, 2 – 1,649 €/l Petroprix – Málaga, Calle Bahía Blanca, 31 – 1,649 €/l

– Málaga, Calle Bahía Blanca, 31 – 1,649 €/l Ballenoil – Málaga, Avenida Velázquez, 113 – 1,649 €/l

– Málaga, Avenida Velázquez, 113 – 1,649 €/l Petroprix – Málaga, Avenida José Ortega y Gasset, 277 – 1,649 €/l

– Málaga, Avenida José Ortega y Gasset, 277 – 1,649 €/l Plenergy – Torremolinos, Calle Cañada de los Cardos, s/n – 1,649 €/l

– Torremolinos, Calle Cañada de los Cardos, s/n – 1,649 €/l Ballenoil – Torremolinos, Calle Antonio Márquez Muñoz, 36 – 1,649 €/l

Precio de la gasolina hoy 23 de abril en Cádiz

Estas son algunas de las opciones más económicas para repostar hoy en Cádiz:

Gasolina 95

Ballenoil – El Puerto de Santa María, Carretera N-IV km 653,2 – 1,369 €/l

– El Puerto de Santa María, Carretera N-IV km 653,2 – 1,369 €/l Petroprix – El Puerto de Santa María, Calle Río Guadarranque, 1 – 1,369 €/l

– El Puerto de Santa María, Calle Río Guadarranque, 1 – 1,369 €/l Petroprix – Los Arenales, Calle Albert Einstein, 17 – 1,369 €/l

– Los Arenales, Calle Albert Einstein, 17 – 1,369 €/l GM Oil – El Puerto de Santa María, Calle El Palmar, 11 – 1,369 €/l

– El Puerto de Santa María, Calle El Palmar, 11 – 1,369 €/l Ballenoil – Río San Pedro, Avenida del Perú (P.I. Río San Pedro), 1 – 1,369 €/l

– Río San Pedro, Avenida del Perú (P.I. Río San Pedro), 1 – 1,369 €/l Ballenoil – Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar – 1,385 €/l

– Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar – 1,385 €/l Alcampo – Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1,385 €/l

– Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1,385 €/l Petroprix – Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km 15 – 1,385 €/l

– Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km 15 – 1,385 €/l Ballenoil – Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km 6 – 1,385 €/l

– Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km 6 – 1,385 €/l Petroprix – Campamento, Calle Real, 56 – 1,385 €/l

Gasolina 98

ES Coloso – La Línea de la Concepción, Carretera Comarcal 233 km 5,8 – 1,535 €/l

– La Línea de la Concepción, Carretera Comarcal 233 km 5,8 – 1,535 €/l Alcampo – Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1,536 €/l

– Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1,536 €/l Shell – La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2 – 1,539 €/l

– La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2 – 1,539 €/l Shell – Jerez de la Frontera, A-480 km 25,8 – 1,549 €/l

– Jerez de la Frontera, A-480 km 25,8 – 1,549 €/l Shell – Jerez de la Frontera, Carretera El Calvario km s/n – 1,569 €/l

– Jerez de la Frontera, Carretera El Calvario km s/n – 1,569 €/l Shell – Chiclana de la Frontera, Avenida del Mueble, s/n – 1,579 €/l

– Chiclana de la Frontera, Avenida del Mueble, s/n – 1,579 €/l Tarifa Oil – Tarifa, Calle Algeciras, 58 – 1,579 €/l

– Tarifa, Calle Algeciras, 58 – 1,579 €/l Moeve – Chipiona, Carretera A-480 km 24,1 – 1,582 €/l

– Chipiona, Carretera A-480 km 24,1 – 1,582 €/l BP – Cádiz, Calle Gibraltar esq. San Roque – 1,585 €/l

– Cádiz, Calle Gibraltar esq. San Roque – 1,585 €/l Carrefour – El Puerto de Santa María, Carretera Madrid-Cádiz km 653 – 1,589 €/l

Gasóleo A

Petroprix – Campamento, Calle Real, 56 – 1,599 €/l

– Campamento, Calle Real, 56 – 1,599 €/l Ballenoil – Jerez de la Frontera, Avenida Europa, s/n – 1,605 €/l

– Jerez de la Frontera, Avenida Europa, s/n – 1,605 €/l Ballenoil – Jerez de la Frontera, Avenida Fernando Portillo, s/n – 1,605 €/l

– Jerez de la Frontera, Avenida Fernando Portillo, s/n – 1,605 €/l Petroprix – Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km 15 – 1,605 €/l

– Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km 15 – 1,605 €/l Ballenoil – Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km 6 – 1,605 €/l

– Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km 6 – 1,605 €/l Plenergy – Conil de la Frontera, Carretera Pradillo km 1 – 1,605 €/l

– Conil de la Frontera, Carretera Pradillo km 1 – 1,605 €/l Seroil Energy – Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km 6 – 1,605 €/l

– Jerez de la Frontera, Carretera de Lebrija km 6 – 1,605 €/l Ballenoil – Jerez de la Frontera, Avenida Medina Sidonia km 1 – 1,605 €/l

– Jerez de la Frontera, Avenida Medina Sidonia km 1 – 1,605 €/l Ballenoil – San Fernando, Calle Ferrocarril, 34 – 1,609 €/l

– San Fernando, Calle Ferrocarril, 34 – 1,609 €/l Ballenoil – San Fernando, Carretera N-IV km 680 – 1,609 €/l

Precio de la gasolina hoy 23 de abril en Córdoba

En Córdoba, estos son algunos de los puntos donde resulta más barato repostar:

Gasolina 95

Ballenoil – Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83 – 1,359 €/l

– Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83 – 1,359 €/l Ballenoil – La Carlota, Calle Ingeniería, 14 – 1,369 €/l

– La Carlota, Calle Ingeniería, 14 – 1,369 €/l Enerplus – Córdoba, Avenida de las Lonjas, s/n – 1,379 €/l

– Córdoba, Avenida de las Lonjas, s/n – 1,379 €/l Ballenoil – Córdoba, Avenida Libia, 34 – 1,379 €/l

– Córdoba, Avenida Libia, 34 – 1,379 €/l Ballenoil – Córdoba, Plaza de Colón, s/n – 1,379 €/l

– Córdoba, Plaza de Colón, s/n – 1,379 €/l Ballenoil – Lucena, Calle Ejido del Valle (junto recinto ferial), s/n – 1,379 €/l

– Lucena, Calle Ejido del Valle (junto recinto ferial), s/n – 1,379 €/l Ballenoil – Córdoba, Avenida Campo de la Verdad, s/n – 1,379 €/l

– Córdoba, Avenida Campo de la Verdad, s/n – 1,379 €/l Petroprix – Córdoba, Avenida Esteban de Cabrera, 8 – 1,379 €/l

– Córdoba, Avenida Esteban de Cabrera, 8 – 1,379 €/l Plenergy – Córdoba, Polígono Carretera Palma del Río, s/n – 1,379 €/l

– Córdoba, Polígono Carretera Palma del Río, s/n – 1,379 €/l Plenergy – Lucena, Calle Concha Lago, s/n – 1,379 €/l

Gasolina 98

Enerplus – Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1,489 €/l

– Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1,489 €/l Mirasierra – Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2 – 1,489 €/l

– Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2 – 1,489 €/l Fueling – Lucena, Ronda San Francisco, s/n – 1,489 €/l

– Lucena, Ronda San Francisco, s/n – 1,489 €/l Repsol – Alcolea, N-4 km 384,8 – 1,519 €/l

– Alcolea, N-4 km 384,8 – 1,519 €/l Shell – Pozoblanco, Carretera CO-6411 km 0,300 – 1,559 €/l

– Pozoblanco, Carretera CO-6411 km 0,300 – 1,559 €/l Shell – Lucena, Carretera de Cabra, 31 – 1,559 €/l

– Lucena, Carretera de Cabra, 31 – 1,559 €/l El Carmen – Posadas, Avenida Andalucía, s/n – 1,559 €/l

– Posadas, Avenida Andalucía, s/n – 1,559 €/l Family Energy – Montilla, Polígono Llanos de Jarata (C.C. Eroski), 140 – 1,589 €/l

– Montilla, Polígono Llanos de Jarata (C.C. Eroski), 140 – 1,589 €/l Q8 – Córdoba, Carretera a Trassierra km 0 – 1,589 €/l

– Córdoba, Carretera a Trassierra km 0 – 1,589 €/l Cepsa – Córdoba, Avenida del Brillante, 4 – 1,591 €/l

Gasóleo A

Ballenoil – Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83 – 1,614 €/l

– Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83 – 1,614 €/l Cepsa – La Rambla, Calle Carrera Baja, 6 – 1,635 €/l

– La Rambla, Calle Carrera Baja, 6 – 1,635 €/l Ballenoil – Lucena, Calle Ejido del Valle (junto recinto ferial), s/n – 1,659 €/l

– Lucena, Calle Ejido del Valle (junto recinto ferial), s/n – 1,659 €/l Plenergy – Lucena, Calle Concha Lago, s/n – 1,659 €/l

– Lucena, Calle Concha Lago, s/n – 1,659 €/l Ballenoil – Villanueva de Córdoba, Calle Curtidores (Sector UI.3 Industrial), 66 – 1,659 €/l

– Villanueva de Córdoba, Calle Curtidores (Sector UI.3 Industrial), 66 – 1,659 €/l Plenergy – Anjarón, Calle Espejo, 21 – 1,659 €/l

– Anjarón, Calle Espejo, 21 – 1,659 €/l Enerplus – Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1,669 €/l

– Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1,669 €/l F. del Moral – Rute, Avenida Blas Infante, s/n – 1,669 €/l

– Rute, Avenida Blas Infante, s/n – 1,669 €/l Plenergy – Fernán Núñez, Avenida Juan Carlos I, 30 – 1,669 €/l

– Fernán Núñez, Avenida Juan Carlos I, 30 – 1,669 €/l Almazaras de la Subbética – Carcabuey, Carretera A-339 km 17,8 – 1,675 €/l

Precio de la gasolina hoy 23 de abril en Granada

Para quienes están en Granada, estas son algunas de las estaciones más económicas hoy:

Gasolina 95

Lerfu – Albolote, Polígono Juncaril, Calle Motril parcela 238 – 1,399 €/l

– Albolote, Polígono Juncaril, Calle Motril parcela 238 – 1,399 €/l Minioil Albolote – Albolote, Calle Motril parcela 243 – 1,399 €/l

– Albolote, Calle Motril parcela 243 – 1,399 €/l Sur-Oil – Peligros, Calle Loja esq. Calle Guadix, s/n – 1,409 €/l

– Peligros, Calle Loja esq. Calle Guadix, s/n – 1,409 €/l Low Cost Tiburonoil – Albolote, Calle Loja, s/n – 1,409 €/l

– Albolote, Calle Loja, s/n – 1,409 €/l Juncadiesel – Albolote, Calle Baza, 328 – 1,409 €/l

– Albolote, Calle Baza, 328 – 1,409 €/l GM Oil – Motril, Calle Santo Domingo, 23 – 1,409 €/l

– Motril, Calle Santo Domingo, 23 – 1,409 €/l Alcampo Motril – Motril, Avenida Salobreña, s/n – 1,419 €/l

– Motril, Avenida Salobreña, s/n – 1,419 €/l Alcampo – Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88 – 1,425 €/l

– Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88 – 1,425 €/l Petroprix – Guadix, Avenida Valle del Fardes, 6 – 1,429 €/l

– Guadix, Avenida Valle del Fardes, 6 – 1,429 €/l El Grupo SCA – Castell de Ferro, Calle Rambla Hileros, s/n – 1,437 €/l

Gasolina 98

AM97 Plus – Valderrubio, Carretera Tovares km 1,4 – 1,539 €/l

– Valderrubio, Carretera Tovares km 1,4 – 1,539 €/l Alcampo Motril – Motril, Avenida Salobreña, s/n – 1,559 €/l

– Motril, Avenida Salobreña, s/n – 1,559 €/l A. Aguaza – Cúllar, N-342 km 156 – 1,579 €/l

– Cúllar, N-342 km 156 – 1,579 €/l Alcampo – Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88 – 1,595 €/l

– Granada, C.C. Alcampo, Carretera de Jaén km 88 – 1,595 €/l ASC Carburantes – Atarfe, N-432 km 429 – 1,599 €/l

– Atarfe, N-432 km 429 – 1,599 €/l ASC Carburantes – Atarfe, N-432 km 429 – 1,599 €/l

– Atarfe, N-432 km 429 – 1,599 €/l ASC Carburantes – Armilla, Carretera de Armilla km 7 – 1,599 €/l

– Armilla, Carretera de Armilla km 7 – 1,599 €/l Shell – Churriana de la Vega, Carretera Nueva Las Gabias km 2,9 – 1,599 €/l

– Churriana de la Vega, Carretera Nueva Las Gabias km 2,9 – 1,599 €/l ASC Carburantes – Armilla, Camino Bajo, 35 – 1,599 €/l

– Armilla, Camino Bajo, 35 – 1,599 €/l ASC Carburantes – Granada, N-432 km 431 – 1,599 €/l

Gasóleo A

GM Oil – Motril, Calle Santo Domingo, 23 – 1,629 €/l

– Motril, Calle Santo Domingo, 23 – 1,629 €/l BP – Benalúa de las Villas, A-403 km 129 – 1,679 €/l

– Benalúa de las Villas, A-403 km 129 – 1,679 €/l Petrol & Go – Granada, Avenida Andalucía, s/n – 1,689 €/l

– Granada, Avenida Andalucía, s/n – 1,689 €/l San Lázaro Güévejar – Güévejar, Carretera NE-55 km 16 – 1,717 €/l

– Güévejar, Carretera NE-55 km 16 – 1,717 €/l E.S. Petronachil Los Álamos – Atarfe, Carretera Atarfe-Santa Fe km 0,5 – 1,719 €/l

– Atarfe, Carretera Atarfe-Santa Fe km 0,5 – 1,719 €/l Repsol – Lanjarón, Calle Señor de la Expiración, s/n – 1,723 €/l

– Lanjarón, Calle Señor de la Expiración, s/n – 1,723 €/l ASC Carburantes – Atarfe, N-432 km 429 – 1,739 €/l

– Atarfe, N-432 km 429 – 1,739 €/l ASC Carburantes – Atarfe, N-432 km 429 – 1,739 €/l

– Atarfe, N-432 km 429 – 1,739 €/l Galp – Pulianas, Carretera Vilches-Almería pk 0,100 – 1,739 €/l

– Pulianas, Carretera Vilches-Almería pk 0,100 – 1,739 €/l BP – Dólar, Autovía A-92 km 318 – 1,739 €/l

Cómo consultar el precio de la gasolina en Andalucía

Si quieres mirar otras zonas o comprobar si hay cambios a lo largo del día, lo más práctico sigue siendo consultar el antes mencionado mapa del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica. Ahí puedes ver las estaciones cercanas, comparar precios y filtrar por provincia o tipo de combustible como un listado y también con un mapa como este que te mostramos con Cádiz a modo de ejemplo: