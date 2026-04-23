Tirar vinagre en el suelo de casa: para qué lo recomiendan y cuándo debe hacerse

En las últimas semanas, se ha hecho viral un truco tan sencillo como efectivo para dejar el suelo impecable utilizando vinagre de limpieza. Un remedio casero que elimina bacterias y malos olores, especialmente en cocinas y baños, al tiempo que aporta brillo y evita la acumulación de sarro y depósitos minerales. Una de las principales ventajas que ofrece es que no tiene sustancias químicas agresivas, razón por la cual se recomienda en hogares con niños y mascotas. Además de ser amigable con el medio ambiente, también cuida la salud al prevenir alergias y problemas respiratorios.

Si bien es cierto que no es necesario limpiar el suelo con vinagre a diario, sí conviene hacerlo una vez por semana para eliminar la suciedad y las bacterias acumuladas. En la cocina, este remedio funciona muy bien para eliminar la grasa y dejar el suelo como nuevo. Ahora bien, aunque funciona muy bien en la mayoría de casos, esta solución no se recomienda en madera sin tratar, así como en suelos encerados, de mármol o de granito, ya que puede dañarlos.

El mejor remedio para limpiar el suelo con vinagre

El vinagre blanco está compuesto principalmente por ácido acético, una sustancia que tiene la capacidad de descomponer residuos minerales, eliminar grasa ligera y ayudar a desprender la suciedad acumulada. Gracias a esta acción química, se ha convertido en una alternativa habitual en la limpieza del hogar. Uno de los usos más apreciadoses su capacidad para neutralizar olores. En vez de limitarse a enmascararlos con fragancias, actúa directamente sobre las partículas que los originan, ayudando a eliminarlos de forma más eficaz.

Lo primero es preparar una solución sencilla: mezcla una taza de vinagre blanco con unos cuatro litros de agua tibia. Esta proporción (aproximadamente 1 parte de vinagre por 4 de agua) suele ser adecuada para la mayoría de suelos. Si el suelo está muy sucio, también puedes emplear una mezcla más concentrada de vinagre de limpieza con agua.

A continuación, introduce la fregona en la mezcla como harías con cualquier producto de limpieza habitual. Escúrrela bien y pásala por el suelo con movimientos firmes para eliminar la suciedad. Luego, deja que el suelo se seque al aire. En el caso de suelos de madera o de materiales porosos, es mejor pasar un paño seco para retirar el exceso de humedad.

Cabe señalar que el vinagre tiene un nivel de acidez medio-alto que puede resultar perjudicial para las superficies de madera, especialmente en aquellas que no han sido tratadas. Para estas superficies es preferible optar por productos específicos, de base oleosa y poco agresivos. Asimismo, aunque el vinagre se puede utilizar en muchos tipos de cerámica, pero no es adecuado para la cerámica no esmaltada, ya que podría penetrar en el material por su porosidad y provocar daños o manchas difíciles de eliminar.

Precauciones

El vinagre de limpieza no es un producto que se deba usar constantemente, sino que se trata de una solución útil en situaciones concretas. Los expertos en limpieza del hogar recomiendan el vinagre en determinados contextos como los siguientes:

Limpiezas profundas semanales, cuando el suelo ha acumulado grasa o suciedad más resistente.

Después de cocinar, sobre todo si se han preparado frituras u otros alimentos con olores intensos.

Espacios húmedos, donde pueden aparecer olores a cerrado o a humedad.

Días de lluvia o épocas frías, cuando se arrastra más suciedad desde el exterior.

Un uso adecuado de este ingredientes es clave para obtener buenos resultados sin comprometer el aspecto y la durabilidad de las superficies.

Otros usos en el hogar

#trucosdelimpieza #hogarlimpio #vinagredelimpieza #limpiezadelhogar ♬ sonido original – Tamara @lasprincesasdetamara Mis usos favoritos del vinagre de limpieza en el día a día ✨ ▪️Filtros de la cocina ▪️Mopa semanal por los azulejos del baño ▪️Eliminar malos olores del lavavajillas ▪️Limpieza profunda de sumideros ▪️Cristales, mamparas y grifos relucientes Guárdate este vídeo para tenerlo siempre a mano y sígueme, porque tengo muchísimos trucos de limpieza que te van a encantar 🤍 #limpieza

«El vinagre de limpieza es un producto muy versátil que se utiliza en la limpieza del hogar por sus propiedades desengrasantes, desinfectantes y antical. En la cocina, por ejemplo, se puede usar para limpiar los filtros de la campana extractora mezclándolo con jabón para platos y agua caliente, lo que ayuda a eliminar la grasa acumulada y dejar las superficies más limpias.

También es útil en la limpieza general de la casa, ya que diluido en agua se puede aplicar con una mopa sobre azulejos para mantenerlos en buen estado, especialmente en épocas de calor. Además, ayuda a neutralizar malos olores en el lavavajillas cuando se vierte una pequeña cantidad en su interior, y es eficaz para limpiar sumideros combinándolo con jabón y agua caliente. Por su acción antical, también se emplea para dejar impecables cristales y mamparas de ducha, contribuyendo a una limpieza más profunda y duradera».