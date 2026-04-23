Una niña de 22 meses, en estado crítico tras ser atacada por un perro lobo en Talavera de la Reina

Una niña de 22 meses se encuentra ingresada en estado crítico en el Hospital Universitario de Toledo tras el ataque de un perro lobo americano en Talavera de la Reina. La menor, que presenta 82 tipos de lesiones, se encuentra intubada y sedada.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo, 19 de abril, cuando la menor estaba jugando en un jardín comunitario. El perro se abalanzó sobre ella, provocándole graves lesiones. En un primer momento, fue atendida en el Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera y, debido a la gravedad de su estado, trasladada posteriormente a la UVI en Toledo.

La pequeña se encuentra intubadada y sedada porque, según ha explicado Esther Zamora -su madre-, los médicos «no quieren que desperdicie ningún recurso en poder controlar el sistema nervioso». «Prefieren que todos los esfuerzos los centre en regenerar sus órganos internos que tienen algunos dañados», ha afirmado antes de explicar que los facultativos están muy preocupados por las infecciones.

Tras agradecer que toda la ciudad de Talavera se esté volcando con Blanca, la madre ha recalcado que lo sucedido el domingo fue «un accidente» y que la familia ahora mismo está centrada en la recuperación de la pequeña y advierte de que «lo demás ya se verá». «Ahora mismo lo importante es que ella salga de esta situación pronto y que pueda volver a casa con sus hermanos y que esta pesadilla acabe pronto». Así se ha pronunciado en una entrevista en Cope.

Además, en un comunicado publicado por La Voz del Tajo, la familia cuenta que «en un descuido», Blanca salió al jardín y «en cuestión de segundos» vivieron la peor pesadilla de su vida. «Cuando nos dimos cuenta, uno de los perros lobo la tenía en la boca como si fuera un trapo. Fueron momentos desgarradores y de auténtico pánico», han señalado.

Blanca llegó al hospital en estado muy crítico y le tuvieron que dar más de 100 puntos. «La tensión la tenía por los suelos y durante los primeros días han estado luchando por estabilizarla con medicación. Han sido horas y días de muchísima angustia, sin saber cómo iba a evolucionar», han agregado sus familiares.

Además, tiene dos laceraciones en el hígado que, en principio, no van a intervenir a corto plazo. Los médicos consideran que ahora mismo hay otras prioridades y confían en que puedan regenerarse con el tiempo, aunque la familia desconoce qué ideas tienen.

«Ahora mismo está más estable dentro de la gravedad, y para nosotros eso ya es muchísimo. Sabemos que queda un camino largo, muy largo, pero tenemos esperanza en que Blanca es fuerte y va a salir adelante. Os pedimos que sigáis rezando por ella. Cada oración cuenta, y estamos convencidos de que estáis siendo parte de este pequeño gran avance que está teniendo», concluye el comunicado.