Denuncian a una mujer por matar a golpes al perro de su pareja en Mallorca por un ataque de celos

Mallorca vive un caso estremecedor de maltrato animal. Una mujer, supuestamente, enloquecida por los celos, habría asesinado a golpes al perro de su pareja, causando conmoción entre vecinos y amantes de los animales. La víctima humana, un hombre de unos 55 años, había retomado recientemente contacto con una antigua amiga con la que compartió más de una década de su vida. Su pareja actual, presuntamente consumida por los celos, mostró un comportamiento extraño y agresivo que terminó en tragedia.

Los hechos ocurrieron hace pocos días. El hombre se encontraba en un bar viendo un partido de fútbol cuando recibió una llamada urgente. Su mujer le pidió regresar de inmediato, asegurando que su perra Lilí, una chihuahua de 11 años, estaba muy grave, sangrando por la boca y al borde de la muerte.

Al llegar a casa, el hombre encontró a Lilí muerta y completamente destrozada. La mujer intentó justificarlo alegando que otro perro había atacado a Lilí, pero el testimonio no coincidía con la realidad. El veterinario confirmó lo peor: Lilí había sido brutalmente golpeada hasta morir, con el cráneo aplastado y los pulmones destrozados, lesiones que descartaban cualquier pelea entre animales.

Con el informe veterinario, el hombre presentó una denuncia por maltrato animal con resultado de muerte ante la Guardia Civil de Llucmajor. Al acudir al domicilio, los agentes encontraron a la mujer en estado preocupante y la trasladaron a un hospital, donde permanece ingresada. Según las fuentes, no había signos de violencia física contra ella.

Mientras tanto, el hombre teme regresar a su hogar, por miedo a que la mujer pueda reaccionar de forma violenta también contra él. Ha solicitado orden de alejamiento y medidas de protección cuando ella reciba el alta médica. Este caso de maltrato animal en Mallorca ha generado una profunda indignación social, destacando los riesgos de los celos extremos y la violencia doméstica contra animales.