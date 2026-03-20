Ni vientos ni nieve: la AEMET tiene malas noticias para Madrid en las próximas horas y no es normal

La AEMET trae malas noticias para Madrid, lo que va a pasar en las próximas horas no es normal, no habrá ni vientos, ni nieve. Tendremos que empezar a pensar en una serie de detalles que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que pueden ser claves en este inicio de la nueva estación. Lo que nos espera es un marcado cambio que podría cambiarlo todo.

Es momento de conocer en primera persona lo que podría pasar en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Con lo cual, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días en los que tocará saber qué es lo que nos está esperando. Son tiempos de cambios que pueden acabar siendo los que nos darán alguna que otra sorpresa inesperada. Este inicio del fin de semana puede estar marcado por una importante alerta en la capital de España. Nos enfrentamos a un importante giro radical que puede ser esencial en estas jornadas que tenemos por delante.

Ni nieve ni vientos

Los vientos acabarán siendo parte de la historia en estos días en los que esperamos el buen tiempo. Pueden alejarse un poco de una capital repleta de vida y de un fenómeno que puede complicar especialmente la circulación. En este invierno hemos visto casi de todo por este punto del país.

La nieve ha hecho acto de presencia dejando una estampa inesperada, viendo llegar este giro importante con el tiempo que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Lo que llega hasta ahora es algo realmente excepcional.

Esta nieve que ya parece que es parte de la historia, no será la principal amenaza de esta parte del país, sino que, bajo los efectos de la borrasca Therese, podemos despedirnos de ese sol primaveral que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante.

Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que sabíamos que podríamos tener. Es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede acabar siendo el que nos dará un inicio del fin de semana muy diferente.

Llegan malas noticias de Madrid de la AEMET para las próximas horas

Los expertos de la AEMET no dudan en advertir de lo que puede pasar durante las próximas horas en Madrid. En plena operación salida, tocará empezar a ver llegar algunos cambios que pueden ser los que nos harán visualizar un giro radical en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Tal y como nos explican estos expertos: «Nuboso o cubierto, abriéndose claros a últimas horas. Probables brumas matinales en la Sierra. No se descartan precipitaciones débiles en la primera mitad del día en el tercio sur. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios; máximas en ligero ascenso en la Sierra y en ligero descenso en el resto. Viento flojo variable».

De cara a este inicio de fin de semana, las lluvias y el descenso de las temperaturas serán una constante en estas jornadas que hasta la fecha desconocíamos. Para el resto de España la situación no es mucho mejor: «La borrasca Therese mantendrá una situación de inestabilidad en las islas Canarias, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas, ocasionalmente con tormenta y sin descartar granizo. Se prevén fuertes en amplias zonas del archipiélago, con acumulados significativos y posibles intensidades muy fuertes en las islas de mayor relieve, en especial en las vertientes suroeste de La Palma, Tenerife y Gran Canaria, y siendo en forma de nieve a partir de 1900/2200 metros. La borrasca también dejará un tiempo inestable en buena parte de la Península, con nubosidad que avanzando de suroeste a nordeste terminará por cubrir los cielos en la mayor parte del territorio a excepción del extremo nordeste peninsular y Cantábrico con intervalos de nubes altas. Se darán precipitaciones en la mayor parte de la mitad sur y extremo oeste peninsular, Ceuta y Melilla; más abundantes durante la primera mitad del día en el suroeste pudiendo ser localmente fuertes con acumulados significativos en regiones de Andalucía occidental y oeste de Alborán. Asimismo, podrán darse algún chubasco vespertino localmente fuerte en Galicia e interior de Asturias. Poco nuboso tendiendo a nuboso en Baleares!.

Las temperaturas acabarán siendo protagonistas: «Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte de la Península, notablemente en zonas del centro oeste y exceptuando en el tercio nordeste con pocos cambios o aumentos. También se darán aumentos en Canarias. Pocos cambios en Baleares. Mínimas en aumento en Canarias y cuadrante noroeste peninsular, en descenso en el nordeste y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en el Pirineo y localmente Ibérica.

Soplará viento de flojo a moderado de componente este en la Península, llegando a fuerte con rachas muy fuertes en los litorales sureste y Alborán, también probables en Cádiz. Viento moderado del nordeste en Baleares, y en Canarias viento fuerte del suroeste con rachas muy fuertes. Precipitaciones fuertes con tormenta y con acumulados significativos en Canarias, pudiendo ser localmente muy fuertes. Asimismo, probables acumulados significativos de nieve en cumbres de las islas y rachas muy fuertes de viento del suroeste. También rachas muy fuertes de levante en Alborán y precipitaciones fuertes puntuales en el entorno de El Estrecho».