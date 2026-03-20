Banco Santander ha fichado al presidente de B3, la Bolsa de Brasil, Gilson Finkelsztain, como nuevo consejero delegado de su filial en el país latinoamericano, según un comunicado remitido al mercado de valores local.

Finkelsztain sucederá en el cargo a Mario Leao, que llevaba en el cargo los últimos cinco años. Previamente, fue vicepresidente y director de los segmentos de Empresas y Banca de Inversión y Corporativa.

Finkelsztain era presidente y consejero delegado de B3 desde 2017. Con anterioridad trabajó en Cetip y también fue director gerente de Banco Santander entre 2011 y 2013. También ocupó cargos de responsabilidad en las filiales brasileñas de Citi, JPMorgan y Bank of America Merrill Lynch.

Santander, que no espera problemas en la compra de Webster Bank en Estados Unidos, como informó OKDIARIO, ha subrayado que se producirá una transición suave y que Leao tendrá participación directa en ella. La sucesión en Santander Brasil está prevista para mediados de 2026.