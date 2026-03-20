El panel de expertos europeos que ha investigado el apagón en España y Portugal del 28 de abril no señala culpables, como la CNMC en su informe final, y determina que el cero eléctrico se produjo por «múltiples factores que interactuaron entre sí», proviniendo de un «problema muy local» en el sur de España que «escaló muy rápidamente».

Al igual que en su informe factual de octubre, la investigación europea elude señalar a un único culpable por el evento y reafirma que al cero eléctrico contribuyeron «una combinación de muchos factores y que no se debió a una sola causa raíz», indicó el director de la investigación, Klaus Kaschnitz, en un briefing con la prensa.

«No hay un único culpable. Y, de hecho, esa no era nuestra tarea. Nuestra tarea consistía en buscar las razones. Descubrimos que había varios factores que contribuían a ello, y la combinación de estos fue lo que lo provocó este incidente al final», ha insistido.

El informe de Entso-e se esperaba como agua de mayo por parte de los implicados debido a las millonarias indemnizaciones que están en juego por el apagón. Las eléctricas culpan a Red Eléctrica por el exceso de renovables ese día, y ésta se defiende y culpa a las grandes energéticas.

El informe concluye que al histórico blackout del sistema eléctrico peninsular se llegó a través de una secuencia que incluyó una combinación de fluctuaciones de voltaje y fenómenos oscilatorios, lo que provocó desconexiones generalizadas de generación en España, particularmente en recursos basados en inversores, seguidas de una cascada de desconexiones por sobretensión, para culminar en la pérdida de sincronismo del sistema ibérico con el resto de Europa.

El presidente del Comité de Entso-E, Damian Cortinas, insistió en subrayar que este fue un apagón de una magnitud nunca vista, sin precedentes en las últimas dos décadas. «Este tipo de ‘blackout’ no existía, pero ahora sabemos que puede suceder y hay varias lecciones que podemos tomar de lo que ha pasado para prevenirlo en el futuro», aseguró.

Cortinas apuntó que el problema fue «muy local», iniciándose en el sur de España y «escalando muy rápidamente», afectando a Portugal. «Solo se detuvo en los Pirineos antes de extenderse al resto de Europa. Pero al principio, fue un problema muy local. Cuando se observan todos los factores que contribuyeron al evento, el único que no es local fueron las oscilaciones interregionales», añadió, en referencia a las dos oscilaciones que, durante la media hora anterior al apagón, se observaron, para terminar desencandenando el incidente a las 12.32 horas de ese día.

El informe considera que, a pesar de la correcta activación de los planes de defensa del sistema, «la naturaleza y magnitud de los eventos en cascada provocaron el colapso total de los sistemas español y portugués en cuestión de segundos».

En lo que respecta al proceso de reposición del sistema tras el apagón, valora que comenzó de inmediato y se completó en 12 horas en Portugal y en 16 horas en España, gracias a procedimientos de restablecimiento «exhaustivos, estrategias de contingencia y el pleno compromiso de todos los agentes -operadores, generadores y demás-.

Red Eléctrica de España (REE) ha reaccionado rápidamente y ha señalado en un comunicado que el informe final del panel de expertos europeos «evidencia que no existe causa atribuible» al operador del sistema que condujera al cero eléctrico peninsular del 28 de abril de 2025.

La compañía afirma que el informe ratifica el análisis realizado por Red Eléctrica como operador del sistema y publicado el 18 de junio del pasado año, en cumplimiento de sus obligaciones legales.

Recuerda que, ya en ese momento, el operador «aportó evidencias de que Red Eléctrica no falló y cumplió con la normativa antes, durante y después del apagón».