El gas, a través de las centrales de ciclos combinados, y la energía nuclear -con dos centrales paradas- han quedado relegados en los últimos días en el mix energético, que vuelve a estar controlado estos días por las renovables, en concreto, la hidráulica, la eólica y la solar fotovoltaica.

Según los informes diarios de Red Eléctrica sobre el sistema eléctrico nacional, los primeros días tras el inicio de la guerra de Irán se disparó el uso del gas hasta en un 50%. Sin embargo, el peso del gas y de la nuclear ha quedado relegado este miércoles al 31% del total, cifra ligeramente superior a la del día del apagón: el 28 de abril de 2025, el peso de estas dos fuentes de energía en el total fue del 29%.

El día del apagón, el peso de la hidráulica, la eólica y la solar en el mix energético fue del 55%, mientras que este miércoles ha sido del 60%.

Aún no se han determinado oficialmente las causas que motivaron el cero eléctrico del 28 de abril, pero la mayoría de expertos señala a un fallo en varias plantas de energía renovable, y que el escaso peso del gas y las nucleares en el mix impidió que se pudiera evitar el apagón.

Desde Red Eléctrica han negado que la culpa sea de las renovables, y desde el Gobierno de Pedro Sánchez, también. Sánchez señaló incluso que más nucleares no habrían evitado el apagón. En cambio, las energéticas y otros expertos han señalado el exceso de renovables en el mix energético como una de las causas del cero eléctrico.

Ante el peso de las renovables en el mix energético y la posibilidad de que se repita un apagón como el del pasado abril, la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, señaló públicamente hace unos días que «no hay ninguna señal que nos lleve a decir que vamos a tener un problema tan grave como el del 28 de abril». «Yo lo que puedo decir es que nosotros no tenemos ninguna señal de que se vuelva a producir un apagón», insistió.

Hay que recordar que Red Eléctrica impuso una serie de medidas extra en el sistema para reducir el riesgo de apagón, como aumentar la reserva de centrales convencionales -gas e hidráulica- listas para entrar en funcionamiento y aportar al sistema.

Lejos de dar marcha atrás con el cierre de las nucleares tras el cero eléctrico, el Gobierno prepara un paquete de medidas para hacer frente al impacto de la guerra de Irán que se aprobará en un Consejo de Ministros extraordinario este viernes.

En ese paquete de medidas, según adelantó Aagesen el martes, se incluirán nuevas propuestas para fomentar las energías renovables en España. También el autoconsumo de este tipo de energías. «El sol y el aire no se pueden bloquear en el estrecho de Ormuz», dijo la ministra, en referencia al bloqueo por parte de Irán del comercio de petróleo en el estrecho y a la apuesta del Gobierno por las renovables.

Mientras, la petición de la extensión de la vida de la central nuclear de Almaraz por parte de Iberdrola, Endesa y Naturgy sigue a la espera del informe del Consejo de Seguridad Nuclear y con declaraciones del Gobierno en contra de reactivar esta energía, como están haciendo en todos los países de la UE.