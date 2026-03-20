La ley laboral lo avala y puedes apelar al artículo 20: te tienen que pagar 7.500 euros por llamarte fuera de tu jornada

Contestar un mensaje del jefe a las diez de la noche o responder un correo el domingo es algo normal para muchos trabajadores. Lo mismo que atender una llamada del supervisor o del jefe durante las vacaciones, por buena voluntad o para evitar problemas. Y aunque es algo que durante año se ha asumido como parte de la cultura empresarial, en realidad tiene límites marcados por la ley laboral que son claros y que pueden acabar con la imposición de multas a la empresa.

El derecho a la desconexión digital está reconocido en la legislación española desde hace varios años. Sin embargo, la práctica demuestra que la teoría no siempre coincide con la realidad diaria de muchos trabajadores. La disponibilidad constante se ha convertido en una expectativa no escrita en numerosos entornos laborales. Los datos más recientes refuerzan esta percepción. Según la encuesta de 2025 sobre Desconexión Digital de InfoJobs, el 63% de los trabajadores admite que sigue atendiendo llamadas, correos o mensajes fuera de su horario laboral. La cifra no sólo es elevada, sino que ha aumentado respecto al año anterior. Si se amplía el foco, el porcentaje asciende al 73% cuando se pregunta de forma general por la respuesta a comunicaciones fuera de jornada. No se trata de casos aislados. La hiperconectividad forma parte del funcionamiento habitual de muchas organizaciones.

La ley laboral lo avala y puedes apelar al artículo 20

Desde el punto de vista jurídico, el marco es claro. El derecho a la desconexión digital aparece recogido en el artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales y también en el artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores. Ambos preceptos reconocen que el trabajador no tiene obligación de atender comunicaciones profesionales fuera de su horario y que deben respetarse sus tiempos de descanso, su intimidad y su vida personal y familiar.

El artículo 20 bis, en particular, incorpora el derecho a la intimidad en el uso de dispositivos digitales y a la desconexión fuera del tiempo de trabajo. Esto significa que no solo se trata de una recomendación ética, sino de una garantía legal. Además, la normativa sobre trabajo a distancia refuerza este principio, obligando a las empresas a establecer mecanismos que aseguren el respeto efectivo del descanso.

La presión indirecta también cuenta

Uno de los aspectos más relevantes es que no hace falta una orden explícita para que exista vulneración. No es necesario que el superior diga literalmente «estás obligado a contestar». Si el entorno genera una expectativa de respuesta inmediata, la presión puede considerarse real. El problema es que en muchas empresas no existen protocolos internos claros. Dos de cada tres trabajadores afirman que su empresa no aplica medidas específicas para garantizar la desconexión digital. Esa ausencia de reglas fomenta la ambigüedad y normaliza prácticas que pueden ser ilegales. La cultura del «estar disponible» termina imponiéndose por inercia.

Las sanciones pueden alcanzar los 7.500 euros

El incumplimiento del derecho a la desconexión no queda en una advertencia simbólica. Puede convertirse en infracción laboral. La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social contempla como falta grave la vulneración de los periodos de descanso o la interferencia en vacaciones. Esto incluye comunicaciones laborales que impliquen una expectativa de respuesta fuera del horario. Las multas oscilan entre 751 euros en su grado mínimo y pueden alcanzar los 7.500 euros en los casos más graves. La cuantía depende de factores como la reiteración, la intencionalidad o el impacto sobre el trabajador. Si se demuestra una práctica continuada o especialmente lesiva, la sanción puede situarse en el tramo superior.

Qué puede hacer el trabajador

El primer paso es documentar la situación. Guardar correos electrónicos, registros de llamadas o mensajes que acrediten la existencia de comunicaciones fuera de horario con expectativa de respuesta. También es relevante comprobar si la empresa dispone de protocolo interno de desconexión digital. Desde 2018, las compañías están obligadas a negociar con los representantes de los trabajadores una política interna que regule esta materia. Si la vulneración persiste, puede acudirse a la Inspección de Trabajo, que es el organismo competente para investigar y, en su caso, imponer sanciones.

Un derecho reconocido, pero poco aplicado

La brecha entre lo que dice la ley y lo que ocurre en la práctica sigue siendo amplia. La digitalización ha facilitado el trabajo remoto y la flexibilidad, pero también ha extendido la jornada más allá de sus límites formales. El problema no es tecnológico, sino cultural. Mientras la disponibilidad permanente se perciba como compromiso profesional, será difícil que el derecho a la desconexión se ejerza plenamente.

La legislación es clara. El trabajador no tiene obligación de responder fuera de su jornada. Y si esa frontera se vulnera de forma reiterada, existen mecanismos para exigir responsabilidades. En definitiva, la desconexión digital no es un privilegio, sino un derecho. Y como tal, está respaldado por la ley y protegido por sanciones que pueden alcanzar los 7.500 euros. La cuestión ya no es si existe la norma, sino si las empresas están dispuestas a cumplirla.