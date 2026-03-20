Colas en Lidl a partir de hoy viernes 20 de marzo por la bicicleta urbana eléctrica con motor de 36 V y autonomía de 100 km

Las colas en supermercados volverán a ser protagonistas en España a partir del viernes 20 de marzo. Y es que numerosos establecimientos de Lidl se preparan para avalanchas de clientes interesados en uno de sus lanzamientos más esperados: una bicicleta eléctrica urbana que promete revolucionar el mercado por su relación calidad-precio. La expectación no sorprende, pues en anteriores ocasiones artículos tecnológicos o deportivos de la cadena alemana han provocado colas de compradores, como parece que ocurrirá con esta ebike.

El modelo que ha despertado tanto interés es la Crivit Belt Drive, una bicicleta eléctrica pensada para moverse por la ciudad sin complicaciones. Llega con un motor de 36 voltios y una autonomía que puede alcanzar los 100 kilómetros, una cifra que llama bastante la atención dentro de su rango de precio. Y es que uno de los puntos clave de este lanzamiento es precisamente ese, pues cuesta bastante menos que otras bicicletas eléctricas con características parecidas, lo que la convierte en una opción muy atractiva para aquellos que llevan tiempo pensando en dar el salto a este tipo de transporte.

Más allá del precio, hay detalles que explican por qué está generando tanta expectación. La batería es extraíble, algo muy práctico para cargarla en casa o en la oficina sin necesidad de subir toda la bicicleta. También incluye distintos niveles de asistencia eléctrica, lo que permite ajustar el esfuerzo según el trayecto o las ganas que tenga cada uno ese día. En recorridos largos o con cuestas, esta ayuda se nota, y mucho. Para muchos usuarios, eso puede marcar la diferencia entre usar la bici a diario o dejarla aparcada.

La bicicleta eléctrica que arrasará en Lidl

Otro aspecto que ha llamado la atención es su sistema de transmisión por correa, que sustituye a la clásica cadena. Este tipo de mecanismo requiere menos mantenimiento y evita manchas de grasa, algo que se agradece especialmente en un uso diario por ciudad. A eso se suman frenos de disco, luces integradas y otros detalles que suelen verse en modelos más caros, lo que refuerza la idea de que se trata de una compra interesante por lo que ofrece.

Cada vez más personas buscan alternativas al coche o al transporte público, ya sea por ahorro, por comodidad o por una mayor conciencia medioambiental. En ciudades donde el tráfico y los atascos forman parte del día a día, las bicicletas eléctricas han ganado terreno rápidamente. Y propuestas como ésta encajan muy bien con lo que mucha gente está buscando ahora mismo, una bici eléctrica de calidad a un precio muy razonable.

Con todo esto, no sorprende que se espere bastante movimiento en los supermercados de Lidl desde primera hora del viernes. La cadena alemana suele lanzar este tipo de productos en cantidades limitadas, lo que empuja a muchos compradores a ir pronto para no quedarse sin él. Ya ha pasado antes con otros artículos y es muy probable que vuelvan a repetirse las colas. Todo apunta a que el 20 de marzo será un día movido en Lidl, con clientes pendientes de abrir las puertas para intentar llevarse una de las bicicletas más comentadas del momento.