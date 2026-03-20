El motivo por el que Sergio Dalma se ha ido de Madrid tras años viviendo en la capital

Después de casi tres décadas viviendo en la capital, Sergio Dalma ha decidido dar un giro importante a su vida. El cantante catalán ha abandonado Madrid, ciudad en la que se consolidó profesionalmente y desde la que desarrolló gran parte de su carrera, para instalarse en un entorno mucho más tranquilo en Cataluña. Su nuevo hogar se encuentra en Púbol, un pequeño y pintoresco pueblo medieval del Empordà que ha conquistado al artista por su calma y su estilo de vida pausado.

El intérprete de Sabadell atraviesa además un momento especialmente activo en el plano musical. El regreso de su proyecto discográfico Via Dalma, dedicado a reinterpretar clásicos de la canción italiana, ha vuelto a entusiasmar a su público. Sin embargo, mientras continúa recorriendo escenarios y preparando nuevas giras, Dalma ha sentido la necesidad de buscar un espacio de desconexión lejos del ritmo acelerado de las grandes ciudades.

La decisión de Sergio Dalma

Durante 27 años, Madrid fue el centro de operaciones del cantante. En la capital grabó numerosos discos, organizó giras y consolidó una carrera que lo ha convertido en uno de los artistas más estables del panorama musical español. Sin embargo, con el paso del tiempo, la ciudad comenzó a resultarle cada vez más exigente.

El propio Sergio Dalma ha explicado los motivos de su decisión durante su paso por la alfombra verde de los premios de Cadena Dial celebrados en Tenerife. Allí reconoció que el cambio no fue fruto de un impulso repentino, sino de una reflexión personal que llevaba tiempo madurando.

«Después de 27 años de vivir en Madrid, pues a veces te ahogas un poco. Pero yo creo que lo va marcando la vida. Ahora quiero una más pausada, más tranquila», explicó el cantante, dejando claro que su decisión responde a una nueva etapa vital en la que busca priorizar el bienestar personal.

Para el artista, regresar a Cataluña suponía también volver a conectar con sus raíces. «He vuelto a Cataluña, a mi tierra», afirmó, subrayando el vínculo emocional que mantiene con el territorio en el que nació y donde siempre ha encontrado refugio entre compromisos profesionales.

¿Dónde vive Sergio Dalma?

El lugar elegido por Sergio Dalma para comenzar esta nueva etapa no es casual. Púbol es una pequeña localidad del Baix Empordà conocida por su patrimonio medieval y su atmósfera tranquila. Lejos del bullicio urbano, el pueblo ofrece precisamente lo que el cantante buscaba: calma, cercanía entre vecinos y una vida relajada.

El artista ha confesado que siempre le ha atraído el estilo de vida de los pueblos pequeños. Tras años viajando constantemente por trabajo, ahora valora más que nunca la posibilidad de llegar a casa y disfrutar de la tranquilidad.

«A mí siempre me ha llamado mucho la atención y me gusta la vida de pueblo. Ya cuando estoy de gira voy para arriba y para abajo, pero cuando llego a mi casa quiero estar a gusto», señaló.

Para Sergio, una de las grandes diferencias entre su nueva residencia y la vida en una gran ciudad tiene que ver con las relaciones cotidianas. En pueblos como Púbol, asegura, todavía se conservan gestos sencillos que en las urbes se han perdido con el paso del tiempo.

La nueva vida de Sergio Dalma

Instalado ya en su nuevo hogar, el cantante ha ido construyendo una rutina diaria marcada por el equilibrio entre actividad física, descanso y vida social. El objetivo, según ha explicado, es mantener la mente despejada y el cuerpo en forma para seguir afrontando con energía los compromisos profesionales.

Sergio Dalma suele comenzar el día temprano. Se levanta alrededor de las siete de la mañana y dedica la primera parte de la jornada a desayunar con calma antes de iniciar sus actividades. A lo largo de la semana combina diferentes ejercicios físicos como yoga, entrenamiento personal o sesiones de cycling.

«Hago yoga, hago entrenamiento personal, hago cycling. Cada día hago algo, sobre todo para tener bien la cabeza», explicó. El cantante reconoce que cuidar su bienestar es fundamental, especialmente porque mantiene una intensa actividad artística que exige una buena preparación física y mental.

Más allá de la música y el ejercicio, Dalma ha encontrado en la cocina una actividad que le aporta tranquilidad. En la intimidad de su casa en el Empordà disfruta preparando platos para amigos y familiares, un momento que describe como especialmente relajante.

«Me pongo a la cocina con la copita de vino y me gusta cocinar para gente, para amigos. Me relaja mucho», confesó. Entre sus especialidades destaca el risotto con funghi, un plato que encaja perfectamente con su conocida pasión por la gastronomía italiana, la misma que ha inspirado algunos de sus proyectos discográficos más exitosos.

Mientras continúa con su actividad musical y prepara nuevas actuaciones, Sergio Dalma afronta así un cambio que combina pasado y presente: el regreso a sus raíces, la tranquilidad de la vida rural y el disfrute de la familia, sin renunciar a la carrera que lo ha convertido en una de las voces más queridas de la música.