El aviso de un veterinario sobre lo que no debes hacer jamás con tu gato si maúlla para despertarte

Muchas personas que tienen un gato como mascota cometen el error de hacerle caso cuando maúlla por la noche. Sin embargo, según advierte Carlos, un veterinario con una dilatada experiencia en el ámbito de la salud animal y divulgador en redes sociales, esa reacción puede reforzar el hábito nocturno del animal. Por lo tanto, nunca le recompenses con caricias, palabras de cariño si maúlla durante las horas de descanso porque sólo quiere despertarte y llamar tu atención.

«Cuando convivimos con un gato, surge la duda de si podrá adaptarse a nuestros horarios. Sin embargo, tienen unos ritmos biológicos distintos. Son animales crepusculares, lo que significa que están más activos al amanecer y al atardecer. Esto se debe a que, en la naturaleza, esas son las horas en las que tienen más oportunidades de cazar», comienza explicando.

¿Por qué tu gato maúlla por las noches?

La razón que explica este tipo de conductas está relacionada con la propia naturaleza de los gatos, cuyo patrón de actividad poco o nada tiene que ver con el nuestro. Son animales crepusculares, de manera que están más activos al amanecer y al atardecer, aunque, según el veterinario, se pueden adaptar al ritmo de vida de su familia «humana».

«Los gatos domésticos pueden adaptarse bastante bien a la rutina de su familia, especialmente si no tienen acceso al exterior. De hecho, muchos terminan ajustando sus horarios al entorno en el que viven. Sin embargo, esto no ocurre de forma automática, ya que nuestros propios comportamientos pueden reforzar hábitos nocturnos indeseados. Por ejemplo, si cada vez que el gato maúlla por la noche le prestamos atención o le damos comida, estaremos reforzando ese comportamiento sin darnos cuenta

También influyen otros factores, como la edad. Los gatos jóvenes suelen tener mucha más energía y tienden a jugar más durante la noche, mientras que los gatos mayores suelen descansar más. Además, algunas enfermedades pueden provocar que el gato esté más activo de lo normal, por lo que conviene observar si hay otros síntomas como cambios en el peso, en el apetito o en su comportamiento general».

La importancia de las rutinas

Para que el gato respete los horarios de descanso, el veterinario insiste en la importancia de establecer rutinas claras para que el animal pueda regular su comportamiento. Tanto el momento de irse a dormir como los de comer o jugar deben mantenerse siempre en horarios similares. Si el ambiente del hogar se vuelve más tranquilo por las noches, el gato asociará ese momento con el descanso.

«Para mejorar la convivencia nocturna, la clave está en establecer rutinas. Es importante jugar con el gato durante el día o al atardecer para que gaste energía, y ofrecerle la comida después del juego. Esto ayuda a que se relaje y entienda que llega el momento de descansar. También es recomendable no prestarle atención si intenta despertarnos por la noche, aunque al principio resulte complicado.

Otra opción útil es dejarle algo de comida disponible o utilizar un comedero automático, para evitar que nos despierte por hambre. Además, crear un espacio cómodo para dormir, como una mantita o una cama específica, puede ayudarle a asociar ese momento con el descanso».

El veterinario aclara que ignorar los maullidos nocturnos no significa dejar de interactuar con el animal. Al contrario, aconseja dedicarle tiempo de calidad en determinados momentos del día. «¿Eso quiere decir que ignores a tu gato y que no juegues con él? No», explica. Lo recomendable es ofrecerle una sesión de juego cuando llegues a casa, por ejemplo por la tarde.

Puedes ofrecerle juguetes tipo rompecabezas con comida en lugar del típico cuenco, así mantendrá su mente activa mientras come. También es recomendable colocar perchas cerca de las ventanas para que pueda entretenerse observando lo que ocurre fuera, como pájaros o pequeños animales. Otra alternativa muy útil es añadir espacios en vertical dentro de casa; un árbol para gatos, por ejemplo, le permitirá trepar, explorar y sentir que controla su territorio.

Después de ese periodo de juego y de la cena, lo ideal es reducir los estímulos antes de ir a dormir para que el gato entienda que el momento de actividad ya ha pasado. De esta manera, aprenderá a relacionar el juego con determinadas horas del día y no con la noche. Sin embargo, el veterinario recuerda que este cambio no se produce de forma inmediata.

«En cualquier caso, es importante recordar que convivimos con un animal que tiene sus propias necesidades. No se trata de eliminar por completo su actividad nocturna, sino de encontrar un equilibrio. Con paciencia y constancia, la mayoría de los gatos terminan adaptándose y permiten que sus dueños descansen mucho mejor», concluye.