Jorge Rey le da la razón a Roberto Brasero: la primavera va a tardar en llegar a estas zonas de España

La primavera parece que va a tardar en llegar a estas zonas de España, Jorge Rey parece que da la razón a Roberto Brasero. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, con un tiempo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que parece que vamos atrás y no hacía delante. Lo que nos está esperando es un marcado cambio de tendencia que puede ser esencial en unos días en los que cada detalle puede contar. Es hora de conocer en primera persona lo que nos está esperando en breve.

Cuando pensábamos que ya teníamos el cambio de estación a las puertas, lo que nos espera es algo radicalmente diferente. Tocará conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, podría convertirse en algo muy diferente. En lugar de sol, vamos a tener un tiempo que los dos máximos expertos del tiempo de España no dudan en advertir.

Da la razón a Roberto Brasero Jorge Rey

Este experto en el tiempo que predijo la llegada de Filomena ha sido uno de los pocos que nos ha dado algunos puntos importantes en cuanto al tiempo se refiere. Un giro radical que puede convertirse en la antesala de algo más, con ciertas noticias que serán esenciales.

Es hora de conocer lo que nos está esperando en unos días en los que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Estaremos muy pendientes de unos cambios que, sin duda alguna, serán los que nos darán más de una sorpresa.

Este tiempo que Jorge Rey nos detalla en un vídeo viral, nada tiene que ver con lo que esperaríamos en estos días en los que cada detalle cuenta. Lo hace de tal forma que tocará empezar a tener en mente algunas situaciones que hasta la fecha nadie conocería.

Es hora de saber qué puede pasar según Roberto Brasero y Jorge Rey con este inicio de la primavera en la que la inestabilidad puede acabar siendo una de sus grandes protagonistas. Tendremos que ver llegar un importante cambio de tendencia para unos días en los que tenemos planes al aire libre.

La primavera va a tardar en llegar en estas zonas de España

Roberto Brasero no duda en advertir que es lo que puede pasar mañana, cuando estaremos pendientes de un cambio de tendencia que puede ser esencial. Con la mirada puesta a una serie de cambios que serán esenciales y que, sin duda alguna, deberemos tener en mente.

Tal y como nos explican desde el canal de El Tiempo: «Este viernes recibiremos la primavera con un fuerte temporal de viento y lluvias en Canarias y un tiempo más revuelto en el resto de España, también con algunas lluvias por el sur de la peninsula aunque estas no deberían ser fuertes. En Canarias se amplían mañana los avisos por viento y temporal costero a todas las islas y por lluvias fuertes destacan los de las vertientes suroeste de La Palma, Tenerife y Gran Canaria donde pueden darse acumulaciones importantes que generen crecidas y desbordamientos en los barrancos de estas islas. Y de nuevo con nevadas en las cumbres a partir de unos 1900 metros. El invierno se despide con nieve en Canarias».

Siguiendo con la misma previsión: «En la península veremos mañana como van aumentando las nubes desde el sur sin llegar hasta el extremo norte donde estará más soleado. Hoy las máximas más altas de toda España después de Bailén con 27º han sido Ourense y Pontevedra con 26º. Mañana por el norte sigue el sol hasta la tarde pero por el sur llegan lluvias que en principio van a ser débiles pero que podrán caer muy repartdas por Andalucia, Extremadura, Castilla La Mancha o el sistema central. El sábado seguirán los cielos nubosos con débiles o moderadas, en forma de chubasco, en el cuadrante suroeste peninsular, Ceuta, Melilla y sistema Central que, con baja probabilidad, podrían afectar ocasionalmente a otros puntos, salvo en Baleares, Cataluña y el Cantábrico, donde seguirán los cielos despejados. En Canarias seguirá el temporal de la borrasca Therese todavía intenso el sábado y ya algo más flojo al día siguiente. Y es que en general el domingo ya volverá a predominar el sol y subirán las temperaturas que mañana y pasado bajarán en toda España… justo parare la primavera».

Será un inicio de estación un poco diferente: «A las 15:46 hora oficial peninsular del viernes 20 de marzo, empezará la primavera. Esta estación durará aproximadamente 92 días y 18 horas, y terminará el 21 de junio con el comienzo del verano. Según podemos leer en la web de Instituto Geográfico Nacional, el inicio de la primavera en el hemisferio norte está definido por el instante en que la Tierra pasa por el punto de su órbita desde el cual el centro del Sol cruza el ecuador celeste en su movimiento aparente hacia el norte. El día en que esto sucede la duración del día y la noche prácticamente coinciden».