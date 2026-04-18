Sánchez proclama el fin de la «internacional ultraderechista» mientras se abraza al comunismo populista y autoritario

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha clausurado este sábado la cumbre de los izquierdistas Global Progressive Mobilisation apelando al «orgullo» de la izquierda y reivindicando sus postulados frente a una derecha y ultraderecha que, afirma, infunden pesimismo y desesperanza. Sánchez ha proclamado el fin de la «internacional ultraderechista» mientras se abraza al comunismo populista y autoritario. Sánchez pretende liderar el populismo global de izquierdas y pronostica el fin de los gobiernos de derechas: «Gritan porque saben que su tiempo se acaba».

Ante un auditorio de 5.000 personas, incluidos dirigentes como el líder comunista de Brasil, Lula da Silva, o el gobernador de Minnesota y candidato a vicepresidente de Estados Unidos, Tim Walz, ha subrayado que la cumbre de este fin de semana lanza un mensaje de «unidad». También han acudido el presidente comunista de Colombia, Gustavo Petro, terrorista del grupo marxista M19, y la presidenta comunista antiespañola Claudia Sheinbaum Pardo.

«Unidad entre fuerzas progresistas, entre países, entre generaciones. Unidad en la diversidad para trabajar juntos y recuperar un horizonte compartido», ha lanzado como colofón a dos días de actos junto a líderes de la izquierda de todo el mundo con los que pretende ofrecer una alternativa al presidente estadounidense, Donald Trump.

En un llamamiento a sus bases, les ha conminado a sentir «orgullo» de sus ideas y de su historia a pesar de que la derecha y la ultraderecha tratan de hacerles sentir vergüenza y les menosprecian con «insultos».

«Zurdos nos llaman en Argentina, progres en otras partes del mundo, pacifistas, charos en España les llaman a las feministas, rojos a los de izquierdas, verdes a los ecologistas, todo eso nos reprochan» ha lamentado Sánchez marcando un punto y final y asegurando que «se acabó».

«La vergüenza cambia de bando y lo va a hacer para siempre», ha proclamado. «A partir de ahora, la vergüenza para ellos, para los que callan ante la injusticia, explotan a los trabajadores y criminalizan al diferente» y también para quienes «defienden el privilegio de las élites, apoyan la guerra y la violencia en Gaza, en Cisjordania, en Ucrania, en el Líbano, en Oriente Medio. La vergüenza para ellos, para nosotros el orgullo», ha zanjado Pedro Sánchez.

Sánchez ha pedido a los suyos que hagan gala de sus ideas, como el reparto de la prosperidad, la protección del medio ambiente, la defensa de los servicios públicos y la igualdad entre hombres y mujeres.

En ese sentido, ha aprovechado para reivindicar la regularización de medio millón de migrantes que ha impulsado su Gobierno y que la oposición rechaza. «Le quiero decir a la derecha y a la ultraderecha que se oponen que España es hija de la migración y no va a ser madre de la xenofobia», ha lanzado.

El baño de multitudes de Sánchez en Barcelona con los líderes comunistas populistas ha coincidido con la celebración en Madrid de la entrega por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de la Medalla de Oro de la región a la líder opositora venezolana María Corina Machado, en la Real Casa de Correos, sede del gobierno regional. En su intervención, ha subrayado el papel de la dirigente como símbolo de resistencia democrática frente al narcodictador de Venezuela Nicolás Maduro.

Ayuso ha destacado que «con su resistencia y ejemplo, los venezolanos de todo el planeta han mantenido viva la llamada de la esperanza» asegurando además que Machado «pasará para siempre a formar parte de los libros de historia de su país y del recuerdo de las democracias liberales». Por su parte, María Corina Machado ha agradecido el reconocimiento visiblemente emocionada, asegurando que la distinción representa a todos los ciudadanos de su país.

«Es un honor inmenso, en nombre de todos los venezolanos, recibir esta medalla, y lo hago consciente de que es un reconocimiento a cada uno de los ciudadanos de mi país, dentro y fuera de Venezuela, que han arriesgado su vida por la libertad», ha señalado. Horas antes, María Corina Machado se ha referido a su negativa a reunirse con Sánchez, haciendo referencia al encuentro del presidente español con los líderes comunistas populistas, aliados del narcodictador Nicolás Maduro: «La reunión que ha tenido en Barcelona con otros líderes del mundo demuestra por qué no es conveniente». Antes de la operación militar de Estados Unidos de captura de Maduro, el mismo narcodictador, aliado de los líderes comunistas de Brasil, México y Colombia, había puesto precio a la cabeza de María Corina Machado.