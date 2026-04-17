Qué fue de Dolores Vázquez, la mujer que pasó 519 días en la cárcel tras ser acusada del asesinato de Rocío Wanninkhof

27 años después del asesinato de la joven de 19 años, Rocío Wanninkhof, en Mijas, Málaga, hoy todavía hay una mujer con nombre propio: Dolores Vázquez. Fue detenida por la muerte de Rocío y pasó 519 días en la cárcel tras ser acusada del asesinato de Wanninkhof, si bien salió al demostrarse que ella no fue la asesina. Quien lo hizo fue Tony King, que además se le relacionó con otros crímenes tras la muerte de Rocío. ¿Qué fue de Dolores Vázquez?

En 2003, el asesinado de Sonia Carabantes, otra joven de la misma región, despertó el interés de todos y se comprobó que el ADN de su asesino coincidía con el ADN encontrado en pruebas del caso Wanninkhof, era el de Tony King. Si bien se reconoció su inocencia, finalmente, Vázquez fue una víctima general de la sociedad que ha intentado rehacer su vida pero que tiene un recuerdo realmente negativo de todo lo que pasó hace tantos años, pues tuvo importantes secuelas personales complicadas de superar. Vázquez fue pareja de la madre de Rocío Wanninkhof y, aunque con pocas pistas y pruebas contundentes para encarcelarla, se le realizó un juicio paralelo al creerse que la joven no veía bien esta relación y Dolores entonces acabó con su vida.

Qué fue de Dolores Vázquez

Vázquez no paró en defensar su inocencia, aún así ingresó en la cárcel porque tras el juicio un jurado popular, a pesar de no haber pruebas concluyentes para su encarcelamiento, la consideró culpable. La madre de Rocío Wanninkhof, Alicia Hornos, creyó firmemente que Dolores había acabado con la vida de su hija y la sociedad también la creyó.

Tras salir de la cárcel, Vázquez tuvo importantes secuelas psicológicas que no sabemos si ha superado. Se fue a vivir al Reino Unido para escapar y empezar una nueva vida. En gran parte, quiso estar fuera del foco mediático, algo que nunca le gustó. Tras pasar años, volvió a Betanzos, en La Coruña, su tierra, y sigue viviendo allí.

Busca tranquilidad y vive la vida en la discreción y la sombra porque no suele ir a actos públicos ni ha buscado protagonismo en las televisiones para contar su versión de los hechos tras estos años.

Fuentes policiales e investigadores del caso destacan que la sociedad pudo haber ya juzgado a Vázquez en su día y la señalaron de asesina por su condición sexual, por su físico, por una repercusión mediática grande y ello llevó a un grave error en el resultado de su juicio que supuso su entrada en prisión.

En su propio Betanzos, vive tranquila. Y allí recibió un premio no hace mucho, el XVII Premio Úrsula Meléndez de Texeda que el Ayuntamiento de la localidad otorga a aquellas personas que por distintos hechos dan voz a la igualdad.

Un homenaje a Dolores Vázquez el 27 de abril

Aunque ya ha recibido algún que otro homenaje en estos años, como el que hemos destacado, ahora se prepara otro, organizado por el Ministerio de Igualdad, y que se celebrará el próximo 27 de abril.

El homenaje tendrá también otros actos paralelos, como un debate y reflexión, actos culturales y musicales, y, según la Agencia EFE, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, le entregará la Medalla a la Promoción de los valores de Igualdad, una distinción honorífica, a Vázquez para reconocer la resiliencia y la injusticia que se realizó en ese momento con ella.

Un perdón esperado

Según EFE, Vázquez ha estado pidiendo este perdón durante tiempo, este homenaje (que aunque a ella no le guste) es un símbolo de disculpa. Ya hace un año, Dolores Vázquez mostró su deseo al Estado, a través del Gobierno, para que le pidiera perdón por el tiempo en el que estuvo en la cárcel.

Como el de Vázquez hay otros casos algo complicados que no han tenido grandes pruebas para poder encarcelar a una persona. Muchos de ellos pasan todavía tiempo en prisión.

A raíz del juicio de Dolores Vázquez y de muchos otros “injustos”, se ha cuestionado si realmente determinados juicios deben hacerse con jurado popular y no por expertos.