Estados Unidos rompe las reglas y anuncia lo impensable: despliega un portaaviones de propulsión nuclear y ya va camino de Sudamérica

Estados Unidos ha desplegado el portaaviones USS Nimitz, que pondrá rumbo a Sudamérica en el que será su último acto de servicio después de toda una vida al servicio de la Armada de Estados Unidos. Esta joya americana, que comenzó a utilizarse en 1975, ha iniciado su último viaje antes de ser desmantelada en la base naval de Norfolk. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el portaaviones USS Nimitz.

Estados Unidos sigue renovando su armario militar ante las guerras que puedan venir en el futuro. El conflicto de Oriente Medio ha vuelto a poner de manifiesto que países como Irán pueden tener una gran flota de armamento desconocida y por ello es recomendable que los países se rearmen ante una posible gran guerra que esté cerca. Por ello, en su día, Donald Trump aconsejó a los países miembros de la OTAN destinar un 5% de su PIB a aumentar el gasto en defensa. Esta directriz del gobierno americano se encontró con la negativa de un Pedro Sánchez que ha aprovechado la guerra de Irán para hacer propaganda electoral.

Mientras Estados Unidos sigue negociando con Irán para llegar a un pacto después de varias semanas de guerra, la Armada Americana ha desplegado uno de sus portaviones más añejos para que realice su último viaje antes de ser desmantelado en la base naval de Norfolk. Este es el portaaviones USS Nimitz, que tocó el mar por primera vez en el año 1975 y que ya ha zarpado de la Base Naval Kitsap-Bremerton, situada en Washington, para hacer su última misión en Sudamérica.

El portaaviones de Estados Unidos

El USS Nimitz es el buque de guerra a propulsión nuclear con más pedigrí de la Armada de Estados Unidos. Fue puesto en circulación en el año 1975 y será jubilado en las Southern Seas 2026, que son una serie de maniobras que está realizando este portaaviones nuclear en el Pacífico latinoamericano. Una vez concluyan estas operaciones de la armada, este buque de guerra de 97.000 toneladas será desmantelado en la base naval de Norfolk, donde tendrá una retirada activa hasta el mes de mayo de 2027.

El USS Nimitz (CVN-68) es uno de los buques de guerra más importantes del mundo que está propulsado por dos reactores nucleares Westinghouse A4W, que ponen en acción cuatro turbinas que son las encargadas de mover un portaaviones de 333 metros de eslora y 76,8 metros de manga con capacidad para mover a seis mil soldados, además de 90 aviones y helicópteros.

Por lo que respecta a su armamento, cuenta con misiles RIM-7 Sea Sparrow / RIM-162 ESSM y misiles RIM-116 Rolling Airframe Missile (RAM) para defenderse de misiles aéreos y de corto alcance. También está activado un sistema de armas Phalanx Mark 15 (CIWS) destinado a parar ataques de aeronaves enemigas. A su vez, incorporar un armamento de superficie compuesto por ametralladoras pesadas y cañones automáticos de pequeño alcance destinados a la guerrilla contra embarcaciones más rápidas.

Así que este buque de guerra, que pertenece al Grupo de Ataque de Portaaviones 11, se encuentra inmerso en su último viaje por aguas de Sudamérica mientras le espera una merecida jubilación que llegará para mediados del año 2027. Primero tendrá que poner punto y final a su periplo haciendo ejercicios navales que tienen por objetivo mejorar la interoperabilidad entre países sudamericanos. Todo hace indicar que le sustituirá un nuevo portaaviones más moderno adaptado a los nuevos tiempos y las guerras que vienen.