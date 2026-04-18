El autor de la foto que usa el Gobierno para presumir de la regularización: «La hice en Rusia con modelos»

Vitaly Gariev, el autor de la foto con figurantes blancos, rubios y de alta cualificación que usa el Gobierno para presumir de la regularización, ha revelado a OKDIARIO que hizo esta instantánea en Rusia y que las personas que aparecen en ella son «modelos».

OKDIARIO publicó este viernes que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha recurrido a un banco de imágenes para ilustrar la web oficial del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con los pormenores de la regularización recién aprobada por el Consejo de Ministros.

Así, en dicha página web puede verse de forma destacada una foto de uso gratuito, con licencia libre de derechos de autor y firmada por el fotógrafo Vitaly Gariev, de origen ruso. En esta instantánea aparecen «compañeros de trabajo tomándose un selfi en la oficina con un smartphone y posando sonriendo», según reza en la descripción.

Este periódico se puso en contacto con Gariev para conocer los detalles de cómo hizo esta fotografía. OKDIARIO le preguntó quiénes eran las personas de la foto, si eran modelos, amigos o compañeros de trabajo, dónde fue tomada la imagen y si tenía constancia del uso de esta imagen en un contexto de una política gubernamental de inmigración.

Imagen del fotógrafo ruso Vitaly Gariev en la web oficial para la regularización.

Ante ello, el camarógrafo admitió que los protagonistas de la foto son «modelos», no inmigrantes irregulares, y que la instantánea la realizó en Rusia en el año 2020, es decir, hace seis años.

Interrogado también por este periódico sobre si fue contactado por el Gobierno español o alguna agencia que actuara en su nombre antes de utilizar dicha imagen para dichos fines, Gariev manifestó que «no». Y respecto a cuál fue su reacción al ver su foto utilizada en un folleto sobre inmigrantes en España (OKDIARIO le remitió a la web oficial de la regularización, el camarógrafo ruso afirmó: «Quizá mi foto no encaja con este tema», apostilló.

Este uso de la citada imagen que hace el Gobierno suele ser cuestionado precisamente por la izquierda y sus organizaciones sociales afines, que ven aquí discriminación y hablan de «racismo estético» o «etnocentrismo blanco».

Captura de la web del Gobierno para la regularización con la controvertida imagen.

La Enciclopedia de Estudios Globales Encyclopedia of Global Studies, en inglés), editada por los académicos Helmut K. Anheier y Mark Juergensmeyer, define «etnocentrismo blanco» como la creencia de grupos de personas blancas de que su propia cultura, valores y creencias son superiores a los de otros grupos raciales.

Junto a la controvertida imagen, la web del Gobierno resume así sus nuevos papeles para todos. «¿Qué es la Regularización Extraordinaria? Es un proceso excepcional dirigido a las personas migrantes que se encuentran en situación irregular o solicitantes de Protección Internacional en España, y que hayan llegado antes del 1 enero de 2026».

Este programa, añade, «está diseñado para reconocer la contribución de miles de personas que ya forman parte de nuestra sociedad». Y subraya beneficios como «residir y trabajar por al menos un año», «acceso a servicios sociales y sanitarios» e «integración social y laboral».

Sobre las personas a las que va dirigido este proceso, el Ejecutivo alude a quienes han solicitado protección internacional en España antes del 1 de enero de 2026, y a quienes se encuentran en «situación administrativa irregular» y llegaron a España antes del 1 de enero de 2026.

Asimismo, en la primera versión (ya no aparece) de una guía disponible también en esta web con el título Preguntas y respuestas sobre esta regularización extraordinaria, el Gobierno usó igualmente al menos dos fotografías extraídas de bancos de imágenes.

Otra imagen usada por el Gobierno en la misma web con personas cruzando un puente en Turquía.

Es el caso, por ejemplo, de una instantánea de «personas caminando por un puente de Estambul», en Turquía. El Gobierno presenta a estos peatones fotografiados a vista de pájaro en la capital turca como si fueran inmigrantes irregulares.