Alineación de España femenina contra Ucrania: Serrajordi hará de Patri en un once con rotaciones

Clara Serrajordi será quien ocupe el puesto de Patri Guijarro en la alineación de España contra Ucrania, en la clasificación para el Mundial 2027. La Selección necesita recuperarse del golpe de perder contra Inglaterra y lo hará con un equipo muy similar al que fue de la partida en Wembley. Más allá del cambio obligado de la joven futbolista del Barcelona, podrían tener sus opciones de entrar María Méndez en el centro de la defensa, Athenea en uno de los extremos, ya sea por Pina o Vicky López, y Edna Imade en la punta de ataque.

Si había alguna duda sobre la presencia de la mediocentro, de 18 años, en el centro del campo en sustitución de la lesionada Patri, Sonia Bermúdez las ha despejado. «Lo tengo claro y seguro que vosotros también», ha bromeado al ser preguntada sobre si había decidido ya quién jugaría por ella, tras el esguince en el tobillo que la ha mandado de vuelta a Barcelona.

Más dudas hay con los cambios que puedan aparecer en el resto de líneas. España necesita ganar y hacerlo con goles, cuantos más mejor, por ello que dos futbolistas cuyos registros son bastante significativos puedan entrar. La primera de ellas es Edna Imade, que suma 22 tantos esta temporada con Real Sociedad, Bayern y también con la Selección. La otra es Athenea, cuyo rendimiento con España siempre ha sido más que productivo en ataque.

La primera de ellas entraría por Esther González, otra futbolista que, si algo tiene, es gol. Pichichi de la Eurocopa, delantera titular de esta selección española pero que podría perder su sitio en Córdoba de cara al choque ante Ucrania. En caso de que entre la cántabra, Athenea, lo haría en uno de los costados, con Vicky López teniendo más opciones de pasar al banquillo que Claudia Pina.

En defensa, no se puede descartar la presencia de otra jugadora del Real Madrid como es María Méndez. La asturiana viene cuajando buenos minutos en su club, es fija con España y no se podría descartar que pusiera en jaque la jerarquía de Mapi León de cara a este partido frente a las ucranianas. La que parece fija es Irene Paredes.

Posible alineación de España contra Ucrania

Este es el once probable de España ante Ucrania en la fase de clasificación para el Mundial 2027: Cata Coll; Ona Batlle, Paredes, María Méndez, Olga; Serrajordi, Alexia, Mariona; Athenea, Pina y Edna Imade.