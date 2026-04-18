Colas en IKEA por el estante viral que es perfecto para ganar espacio en cocinas pequeñas

Mantener el orden en la cocina no es sólo una cuestión estética. Cuando el espacio es limitado, cada centímetro cuenta y cualquier desorden se nota el doble. Es ahí donde aparecen esos rincones que nunca terminan de aprovecharse, como las esquinas de la encimera, que acaban llenas de botes, utensilios o directamente vacías porque no se sabe muy bien qué hacer con ellas. Sin embargo, IKEA parece haber encontrado una solución con un nuevo estante esquinero que ya se ha hecho viral.

Pequeño, funcional y con un precio asequible, este estante de IKEA, de nombre NÅLBLECKA, se ha convertido en uno de los accesorios más buscados para quienes quieren ganar espacio sin cambiar toda la cocina ya que se trata de un modelo que está diseñado justo para encajar en una esquina, algo que a simple vista parece obvio pero que no todos los organizadores resuelven bien. Con este estante no te vas a tener que complicar la vida ni reorganizar toda la encimera ya que se coloca en el rincón y empieza a funcionar. Y lo mejor de todo es que tiene un precio que provocará que quieras comprar más de uno.

El estante de IKEA que arrasa porque es perfecto para las esquinas de la encimera

La forma que tiene el estante de IKEA NÅLBLECKA con 28 cm de ancho y fondo, permite aprovechar ese espacio que normalmente queda desaprovechado. Y eso, en una cocina pequeña, es casi oro ya que no se trata sólo de añadir almacenamiento, sino de recuperar una zona que hasta ahora no servía para mucho.

Por otro lado, uno de los detalles que explican su éxito es el sistema de doble altura de modo que una vez lo colocas te das cuenta de que dónde sólo cabía una fila de tarros, ahora puedes organizar especias, botellas o utensilios en dos niveles, todo a la vista y sin amontonarlo. Y si te fijas más, verás que la bandeja inferior es más estable para objetos más grandes, mientras que la superior resulta perfecta para lo que usas a diario. Es una forma muy sencilla de ordenar sin tener que estar moviendo cosas constantemente. Y además, al trabajar en vertical, libera superficie de la encimera, algo clave cuando el espacio es justo.

Materiales sencillos, pero que están bien elegidos

El estante combina bambú en las bandejas con una estructura metálica en negro, de modo que es una mezcla que funciona tanto a nivel práctico como estético. El bambú aporta ese toque cálido que hace que no parezca un accesorio más de cocina, sino algo que encaja con el conjunto. Además, es un material resistente y duradero, pensado para aguantar el uso diario. Por su parte, el metal le da estabilidad y firmeza. De este modo, no es un estante endeble ni decorativo sin más, cumple bien su función. En cuanto al mantenimiento, no tiene misterio: basta con pasar un paño húmedo para mantenerlo limpio.

Más usos de los que parece a primera vista

Aunque está pensado para la encimera, lo cierto es que este tipo de estante acaba teniendo más vida fuera de la cocina. En una mesa puede servir para organizar tazas o pequeños objetos, en un escritorio para material de trabajo, o incluso en el baño para productos de uso diario. Ese carácter versátil es otro de los puntos que explican por qué está teniendo tanta salida.

Si te paras a pensarlo, el éxito de este estante tiene bastante lógica. Cada vez más viviendas tienen cocinas más compactas, con menos superficie de trabajo y menos espacio de almacenaje visible. Eso obliga a buscar soluciones prácticas, rápidas y, sobre todo, que no impliquen reformas. Ahí es donde este tipo de productos encaja especialmente bien. No necesitas instalar nada, ni taladrar, ni reorganizar armarios. Simplemente lo colocas y empiezas a usarlo.

Además, el hecho de tener todo más a mano también agiliza el momento de cocinar. Puede parecer un detalle menor, pero cuando no tienes que estar abriendo cajones o buscando especias en distintos sitios, todo fluye de otra manera.

El precio más económico para el mejor estante de todos

El NÅLBLECKA cuesta 14,99 euros, un precio que lo hace accesible para casi cualquier bolsillo. Y cuando algo barato además funciona bien, es cuestión de tiempo que empiece a moverse. No es un producto llamativo en sí mismo, pero cuando lo ves en uso entiendes el porqué de su éxito. No promete grandes cambios, pero sí soluciona algo muy concreto. Y eso, en el día a día, se nota más de lo que parece ya que ese rincón que antes estaba desaprovechado pasa a ser útil. Y en cocinas pequeñas, ese tipo de cambios se notan desde el primer día. Por eso está generando tanta conversación ya que responde a una necesidad real con una solución sencilla. Y, muchas veces, eso es exactamente lo que se busca.