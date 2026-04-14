Estados Unidos incorpora a su flota un submarino de 7.800 toneladas y con plena potencia nuclear

Estados Unidos sigue reforzando su dominio militar en el mar. La Armada ha incorporado a su flota un submarino nuclear de aproximadamente 7.800 toneladas, una máquina de guerra silenciosa capaz de alcanzar velocidades superiores a los 25 nudos y operar durante largos periodos de tiempo sin necesidad de repostar.

El nuevo submarino pertenece a la clase Virginia, una de las más avanzadas del mundo en tecnología naval. Estas embarcaciones tienen un peso cercano a las 7.800 toneladas en inmersión y están diseñadas para misiones de ataque, espionaje y operaciones especiales.

Gracias a su reactor nuclear, pueden permanecer sumergidos durante meses, limitados únicamente por el suministro de alimentos a la tripulación.

Potencia militar

Uno de los aspectos más destacados de estos submarinos es su capacidad para superar los 25 nudos (más de 46 km/h), lo que le permite desplazarse con rapidez y con mucho sigilo.

Además, están equipados con misiles de crucero Tomahawk y torpederos avanzados, lo que les convierte en una pieza clave para operaciones ofensivas y de disuasión.

Su diseño también prioriza la reducción del ruido, una característica esencial para evitar ser detectados en escenarios de alta tensión internacional.

Clave en la estrategia militar de EE.UU.

La incorporación de este tipo de submarinos responde a la necesidad de mantener la superioridad naval frente a otras potencias.

Los submarinos Virginia están pensados para sustituir progresivamente a los modelos más antiguos y adaptarse a conflictos modernos, donde la guerra submarina y la inteligencia juegan un papel decisivo.

Además, pueden desempeñar múltiples funciones, desde una vigilancia activa y recopilación de información hasta ataques de precisión en tierra.

Tecnología preparada para el futuro

Las versiones más recientes de esta clase incluyen mejoras en capacidad de armamento, sensores y operaciones especiales, lo que amplía su alcance estratégico.

Este avance refuerza el papel de los submarinos como uno de los pilares fundamentales de la defensa estadounidense en el siglo XXI.