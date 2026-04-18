Exlantix es la marca de automóvil del Grupo Chery que aterrizará en España, procedente de China, en el primer semestre de 2027, tal y como avanzó este diario en octubre de 2025. Tras el desembarco de Omoda, Jaecoo, Ebro y Lepas, el gigante de la automoción chino inicia la expansión europea de una nueva marca a la que se le podrían sumar otras dos, iCar y Luxeed, antes de que termine la década, aunque la segunda es más complicada porque depende del desarrollo del coche autónomo en el mercado nacional.

Exlantix desembarca en España

Exlantix nace como una evolución natural del proyecto Exeed, la marca de alta gama del Grupo Chery fundada en 2017. Este origen le permite heredar la experiencia, la ingeniería y la visión de Exeed, pero con un enfoque orientado a los consumidores europeos con el que propone una nueva forma de entender la movilidad.

La marca se posiciona como el estandarte tecnológico del grupo, con una gama completamente electrificada diseñada desde cero para ofrecer arquitecturas eléctricas de 800 V de última generación, sistemas de carga ultrarrápida y una avanzada experiencia de conducción. Una propuesta con la que la marca china quiere atacar al segmento premium alemán en Europa y hacer frente a Mercedes, BMW o Audi, pero también a otras marcas asiáticas, como es el caso de Denza.

Inicialmente, la gama de Exlantix estará formada por dos modelos del segmento E con longitudes superiores a los 4,9 metros: ES y ET, una berlina y un SUV, respectivamente. En el lanzamiento se ofrecerán en versión 100% eléctrica, mientras que más adelante la gama se ampliará con versiones híbridas enchufables. Ambos vehículos se posicionarán como alternativas de nueva generación con un enfoque en las prestaciones, el confort y la experiencia de usuario, mientras se apuesta por un diseño fluido, elegante y futurista.

Grupo Chery

De esta forma, la llegada de Exlantix a España refuerza la estrategia global del Grupo Chery, que continúa expandiendo su presencia en Europa con marcas especializadas y propuestas tecnológicas diferenciadas, con una clara apuesta en España, avalada por los buenos resultados.

Este es el caso de Omoda & Jaecoo, que, en el mes de marzo, han registrado un sólido resultado comercial al alcanzar más de 3.300 unidades matriculadas y una cuota de mercado del 2,6%, el mejor resultado de su historia. En el acumulado del primer trimestre, la marca suma 8.162 unidades, un 82% más que en el mismo periodo de 2025 y multiplicando por diez el crecimiento del mercado.

Estos resultados ponen de manifiesto la solidez de la estrategia de la marca, basada en una oferta tecnológica avanzada, una gama en plena expansión y una clara orientación hacia el cliente particular, que representa un 71% de sus ventas en el primer trimestre del año.

China y el automóvil en España

Al desembarco de Exlantix en 2027 hay que sumar la llegada de otras marcas chinas al mercado español, como es el caso de Changan, Lepas -que también pertenece al Grupo Chery al igual que Exlantix- y Geely, ignorando las medidas proteccionistas que ha aplicado la Unión Europea (UE) al envío de coches procedentes de China a los distintos mercados europeos con la aplicación de aranceles.