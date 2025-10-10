Chery eleva su apuesta por España y, tras la llegada de Omoda, Jaecoo y Ebro, comenzará a comercializar Exlantis y Lepas, bajo una apuesta totalmente eléctrica y una estrategia de ventas de volumen, respectivamente. El gigante chino de la automoción prevé lanzar las nuevas marcas en el segundo cuatrimestre del año, por lo que antes de verano podríamos conocer cuáles son los modelos con los que desembarcarán en el mercado español. Ambas marcas utilizarán la red de concesionarios que ya tiene el grupo, que cerrará el año con 100 instalaciones, para la venta de los nuevos modelos de las citadas marcas.

Así lo han confirmado fuentes cercanas a la situación, en conversaciones con este diario, que han confirmado que Exlantis y Lepas comenzarán su comercialización en el segundo cuatrimestre del año. Unas marcas a las que el grupo automovilístico no descarta sumar más en los próximos años, como es el caso de iCar o Luxeed. No sólo en España, el gigante chino también estudia la expansión a más mercados del Viejo Continente.

Exlantis y Lepas

Exlantis se trata de una marca 100% eléctrica que busca hacer la competencia a Tesla con modelos de altas autonomías y diseños elegantes, característica que hace que se convierta también en competidor directo de la china BYD. La firma del Grupo Chery desembarcaría en el mercado español en el segundo cuatrimestre del año con dos modelos: Exlantis ES, que es una berlina eléctrica de alta gama con un diseño deportivo y elegante, notablemente aerodinámico; y Exlantis ET, un SUV de alto rendimiento.

Todo lo contrario sucede con Lepas, una marca de volumen similar a sus hermanas Ebro, Omoda y Jaecoo. Por el momento, se desconoce con cuántos modelos va a aterrizar en el mercado español, pero se centrará en atacar el segmento de los SUV familiares con todo tipo de motorizaciones, no como Exlantix, que iniciará su comercialización sólo con modelos 100% eléctricos.

Crecimiento de Chery en Europa

Un aumento de su presencia en Europa que está justificado con los números que están registrando Omoda & Jaecoo en matriculaciones. En el primer trimestre de 2025, las ventas de vehículos enchufables registraron un crecimiento de un 370%, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Según las previsiones, se espera que más del 50% de las ventas de este año procedan de estos modelos, consolidando su posición como la marca híbrida de más rápido crecimiento del mundo, ante la escasa implantación del vehículo 100% eléctrico en los mercados en los que ha iniciado su andadura en el Viejo Continente, como es el caso de España, Italia o Polonia.

Desde su llegada a España en febrero de 2024, la firma se ha expandido a siete grandes mercados, incluidos Italia, Reino Unido, Polonia y Bélgica. Se estima que, a finales de abril, las ventas mensuales de ambas marcas superarán las 10.000 unidades en Europa, con unas ventas acumuladas que alcanzarán las 75.000 unidades al año. Cifras que han animado a que el grupo busque nuevas inversiones en el Viejo Continente.