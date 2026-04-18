Moverse en coche durante el fin de semana es algo habitual para muchos en Madrid, ya sea para salir de la ciudad o simplemente para hacer recados pendientes. Y algo que todos los conductores hacen desde hace semanas, antes de parar en una gasolinera, es echar un vistazo rápido al precio y es del todo comprensible, si se tiene en cuenta que el precio del combustible ha subido mucho debido a la Guerra de Irán y a pesar de la rebaja del IVA que se aplica como medida. Por ello, si deseas saber cuál es el precio de la gasolina hoy sábado 18 de abril en Madrid, atento porque tenemos las cifras actualizadas a primera hora.

No hace falta mirar demasiado para darse cuenta de que la gasolina no cuesta lo mismo en todas estaciones o gasolineras. A veces, en pocos kilómetros, el precio cambia lo suficiente como para pensárselo dos veces antes de repostar. Es un detalle pequeño, pero que al final se acaba notando así que consultar los datos actualizados se ha vuelto bastante habitual entre los conductores. De este modo, con la información que nos ofrece el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, repasamos cómo está el precio de la gasolina hoy, sábado 18 de abril, en Madrid y dónde resulta más barato repostar.

Precio de la gasolina hoy 18 de abril: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Si deseas ver cuáles son las gasolineras o estaciones de servicio más económicas en Madrid y para el día de hoy, estos son los resultados que ofrece el Geoportal Gasolineras:

Gasolina 95

Plenergy – Meco, Camino del Olivo, 1 – 1,329 €/l

– Meco, Camino del Olivo, 1 – 1,329 €/l Alcampo – Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa km 34 – 1,369 €/l

– Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa km 34 – 1,369 €/l Alcampo – Torrejón de Ardoz, Loeches-Ajalvir km 12,5 – 1,369 €/l

– Torrejón de Ardoz, Loeches-Ajalvir km 12,5 – 1,369 €/l Ballenoil – Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2 – 1,369 €/l

– Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2 – 1,369 €/l Alcampo – Fuenlabrada, C.C. Loranca – 1,387 €/l

– Fuenlabrada, C.C. Loranca – 1,387 €/l Alcampo – Alcorcón, Avenida Europa – 1,387 €/l

– Alcorcón, Avenida Europa – 1,387 €/l Alcampo – Madrid, Calle José Paulete – 1,387 €/l

– Madrid, Calle José Paulete – 1,387 €/l Lavaplus – Alcorcón, Avenida de Europa, 15 – 1,387 €/l

– Alcorcón, Avenida de Europa, 15 – 1,387 €/l Gasolinera Torrejón – Avenida Constitución, 108 – 1,399 €/l

– Avenida Constitución, 108 – 1,399 €/l Ballenoil – Alcalá de Henares, M-300 km 26,9 – 1,399 €/l

– Alcalá de Henares, M-300 km 26,9 – 1,399 €/l Ballenoil – Torrejón de Ardoz, Avenida Constitución, 225 – 1,399 €/l

– Torrejón de Ardoz, Avenida Constitución, 225 – 1,399 €/l Ballenoil – Valdemoro, Avenida Andalucía, 7 – 1,399 €/l

– Valdemoro, Avenida Andalucía, 7 – 1,399 €/l Petroprix – Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, 2 – 1,399 €/l

– Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel, 2 – 1,399 €/l Lavaplus – Base Aérea, Carretera de la Base – 1,399 €/l

– Base Aérea, Carretera de la Base – 1,399 €/l Ballenoil – Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel – 1,399 €/l

– Rivas-Vaciamadrid, Calle Cincel – 1,399 €/l GasExpress – Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km 3 – 1,399 €/l

– Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km 3 – 1,399 €/l Plenergy – Alcalá de Henares, Avenida de Madrid, 60 – 1,399 €/l

– Alcalá de Henares, Avenida de Madrid, 60 – 1,399 €/l Ballenoil – Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km 5 – 1,399 €/l

– Alcalá de Henares, Carretera Daganzo km 5 – 1,399 €/l GasExpress – Torrejón de Ardoz, Avenida Sol, 50 – 1,399 €/l

– Torrejón de Ardoz, Avenida Sol, 50 – 1,399 €/l Ballenoil – Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78 – 1,399 €/l

– Rivas-Vaciamadrid, Avenida Pablo Iglesias, 78 – 1,399 €/l Ballenoil – Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19 – 1,399 €/l

– Rivas-Vaciamadrid, Calle Fundición, 19 – 1,399 €/l Plenergy – Torrejón de Ardoz, Avenida Premios Nobel, 1 – 1,399 €/l

– Torrejón de Ardoz, Avenida Premios Nobel, 1 – 1,399 €/l Ballenoil – Torrejón de Ardoz, Calle Charca de los Peces, 2 – 1,399 €/l

– Torrejón de Ardoz, Calle Charca de los Peces, 2 – 1,399 €/l Supeco – Alcalá de Henares, Polígono La Garena – 1,399 €/l

– Alcalá de Henares, Polígono La Garena – 1,399 €/l Petroprix – Alcalá de Henares, Calle Isaac Newton, 155 – 1,399 €/l

Gasolina 98

Alcampo – Torrejón de Ardoz, Loeches-Ajalvir km 12,5 – 1,469 €/l

– Torrejón de Ardoz, Loeches-Ajalvir km 12,5 – 1,469 €/l Alcampo – Madrid, Calle José Paulete – 1,469 €/l

– Madrid, Calle José Paulete – 1,469 €/l Alcampo – Alcobendas, Avenida Olímpica, 9 – 1,479 €/l

– Alcobendas, Avenida Olímpica, 9 – 1,479 €/l Alcampo – Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa – 1,489 €/l

– Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa – 1,489 €/l Alcampo – Fuenlabrada, C.C. Loranca – 1,498 €/l

– Fuenlabrada, C.C. Loranca – 1,498 €/l Alcampo – Alcorcón, Avenida Europa – 1,498 €/l

– Alcorcón, Avenida Europa – 1,498 €/l BP – Alcalá de Henares, Antigua N-II km 26 – 1,539 €/l

– Alcalá de Henares, Antigua N-II km 26 – 1,539 €/l Galp – Navalcarnero, Polígono Alparache – 1,539 €/l

– Navalcarnero, Polígono Alparache – 1,539 €/l Cepsa – Madrid, Sierra de la Demanda, 2 – 1,539 €/l

– Madrid, Sierra de la Demanda, 2 – 1,539 €/l BP – Alcalá de Henares, M-300 km 26,4 – 1,549 €/l

– Alcalá de Henares, M-300 km 26,4 – 1,549 €/l Cepsa – Pinto, Coto de Doñana, 1 – 1,549 €/l

– Pinto, Coto de Doñana, 1 – 1,549 €/l Avia – Alcorcón, M-506 km 4 – 1,559 €/l

– Alcorcón, M-506 km 4 – 1,559 €/l BP – Leganés, Calle Marc Gené, 2 – 1,559 €/l

– Leganés, Calle Marc Gené, 2 – 1,559 €/l Cepsa – Madrid, La Gavia – 1,559 €/l

– Madrid, La Gavia – 1,559 €/l Galp – Alcalá de Henares, Vía Complutense – 1,569 €/l

– Alcalá de Henares, Vía Complutense – 1,569 €/l Cepsa – Pinto, Calle Arenas, 2 – 1,569 €/l

– Pinto, Calle Arenas, 2 – 1,569 €/l Shell – Butarque, Calle Marc Gené, 28 – 1,569 €/l

– Butarque, Calle Marc Gené, 28 – 1,569 €/l Cepsa – San Fernando, Calle Cerrajeros – 1,579 €/l

– San Fernando, Calle Cerrajeros – 1,579 €/l BP – Madrid, La Gavia – 1,579 €/l

– Madrid, La Gavia – 1,579 €/l BP – El Álamo, M-404 km 4,95 – 1,589 €/l

– El Álamo, M-404 km 4,95 – 1,589 €/l Carrefour – Alcobendas, A-1 km 14,5 – 1,599 €/l

– Alcobendas, A-1 km 14,5 – 1,599 €/l BP – Madrid, A-3 km 11,2 – 1,599 €/l

– Madrid, A-3 km 11,2 – 1,599 €/l Shell – Ciempozuelos, M-414 km 42,1 – 1,599 €/l

– Ciempozuelos, M-414 km 42,1 – 1,599 €/l Avia – Alcorcón, M-506 km 4,9 – 1,599 €/l

– Alcorcón, M-506 km 4,9 – 1,599 €/l E.Leclerc – Aranjuez, Paseo del Deleite, 13 – 1,599 €/l

Diésel

Ballenoil – Madrid, Calle Sagitario, 2 – 1,639 €/l

– Madrid, Calle Sagitario, 2 – 1,639 €/l Alcampo – Fuenlabrada, C.C. Loranca – 1,645 €/l

– Fuenlabrada, C.C. Loranca – 1,645 €/l Alcampo – Alcorcón, Avenida Europa – 1,645 €/l

– Alcorcón, Avenida Europa – 1,645 €/l Alcampo – Madrid, Calle José Paulete – 1,645 €/l

– Madrid, Calle José Paulete – 1,645 €/l Lavaplus – Alcorcón, Avenida Europa, 15 – 1,645 €/l

– Alcorcón, Avenida Europa, 15 – 1,645 €/l Alcampo – Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa – 1,654 €/l

– Alcalá de Henares, C.C. La Dehesa – 1,654 €/l Ballenoil – Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2 – 1,654 €/l

– Alcalá de Henares, Calle Varsovia, 2 – 1,654 €/l Alcampo – Torrejón de Ardoz, Loeches-Ajalvir km 12,5 – 1,669 €/l

– Torrejón de Ardoz, Loeches-Ajalvir km 12,5 – 1,669 €/l Ballenoil – Madrid, M-607 km 13 – 1,679 €/l

– Madrid, M-607 km 13 – 1,679 €/l Alcampo – Alcobendas, Avenida Olímpica, 9 – 1,689 €/l

– Alcobendas, Avenida Olímpica, 9 – 1,689 €/l Galp – Alcalá de Henares, Calle Villamalea, 2 – 1,699 €/l

– Alcalá de Henares, Calle Villamalea, 2 – 1,699 €/l Área 117 – Madrid, N-III km 11,8 – 1,699 €/l

– Madrid, N-III km 11,8 – 1,699 €/l Ballenoil – Madrid, Cerro del Murmullo – 1,699 €/l

– Madrid, Cerro del Murmullo – 1,699 €/l Ballenoil – Fuenlabrada, Calle Constitución, 81 – 1,699 €/l

– Fuenlabrada, Calle Constitución, 81 – 1,699 €/l Petroprix – Fuenlabrada, Avenida Cantueña, 8 – 1,699 €/l

– Fuenlabrada, Avenida Cantueña, 8 – 1,699 €/l Petroprix – Fuenlabrada, Calle Constitución, 100 – 1,699 €/l

– Fuenlabrada, Calle Constitución, 100 – 1,699 €/l Lavaplus – Alcalá de Henares, Carrera de Ajalvir, 3 – 1,699 €/l

– Alcalá de Henares, Carrera de Ajalvir, 3 – 1,699 €/l Área 117 – Torrejón de Ardoz, Ronda Sur – 1,699 €/l

– Torrejón de Ardoz, Ronda Sur – 1,699 €/l Ballenoil – Parla, Calle Toledo – 1,705 €/l

– Parla, Calle Toledo – 1,705 €/l Petroprix – Parla, Avenida Ronda – 1,705 €/l

– Parla, Avenida Ronda – 1,705 €/l Ballenoil – Parla, Calle Real, 125 – 1,705 €/l

– Parla, Calle Real, 125 – 1,705 €/l Galp – Alcalá de Henares, Vía Complutense – 1,709 €/l

– Alcalá de Henares, Vía Complutense – 1,709 €/l Galp – Navalcarnero, Polígono Alparache – 1,709 €/l

– Navalcarnero, Polígono Alparache – 1,709 €/l Petroprix – Mejorada del Campo, Calle Portugal, 30 – 1,709 €/l

– Mejorada del Campo, Calle Portugal, 30 – 1,709 €/l Ballenoil – Madrid, Calle G, 2 – 1,709 €/l

Cómo localizar las gasolineras más baratas de Madrid

Ahora ya sabes cuánto te puede costar el combustible hoy sábado 18 de abril, pero si quieres comprobar otras zonas o ver los precios en otro momento del día, lo más práctico y aconsejsable sigue siendo utilizar el mapa del Geoportal del Ministerio de Transición Ecológica. Ahí puedes ver las estaciones según el precio y también filtrar por municipio o tipo de combustible. Verás que una vez filtres el resultado, te aparece un listado como los que tenemos arriba así como un mapa en el que aparecen ubicadas las gasolineras. A modo de ejemplo, hemos hecho una consulta para Pozuelo y esto es lo que puedes ver, aunque si deseas afinar desde la herramienta puedes hacerlo más grande y verlo con más detalle

Esto viene bien si no quieres alejarte demasiado de tu ruta, ya que puedes localizar rápido qué gasolineras tienes cerca y cuáles son las más baratas en ese momento. Además, el mapa se actualiza con frecuencia, por lo que puedes consultarlo cuando lo necesites.