Éste es el número de horas que tendrías que trabajar al día si quieres ser feliz, lo dicen los investigadores

¿Alguna vez te has preguntado cuántas horas tendrías que trabajar al día para ser realmente feliz? No es una cuestión fácil de resolver, ya que depende de un amplio abanico de factores, como el nivel de satisfacción laboral. En los últimos meses, la propuesta de reducir la jornada de 40 a 37,5 horas semanales ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre el equilibrio entre la productividad, el bienestar personal y la conciliación de la vida laboral y familiar. Hay quienes se muestran a favor de reducir la jornada, argumentando que los empleados se sentirían más satisfechos y, en consecuencia, aumentaría su productividad y sentimiento de pertenencia a la empresa. Sin embargo, también hay opiniones en contra, asegurando que esta medida reduciría drásticamente la producción.

Para determinar cuántas horas de trabajo favorecen una rutina más feliz y productiva, los investigadores Dunigan Folk, Mirka Henninger y Elizabeth Dunn, de la Universidad de Columbia Británica (Canadá) y la Universidad de Basilea (Suiza), analizaron los datos de la «Encuesta Estadounidense sobre el Uso del Tiempo» (ATUS) con el objetivo identificar qué entendían los ciudadanos por un «buen día». En concreto, utilizaron información recopilada entre 2013 y 2021 por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. En esta encuesta, decenas de miles de personas registraron sus actividades diarias y valoraron posteriormente cómo había sido su jornada, indicando si había sido mejor o similar a lo habitual.

¿Cuántas horas hay que trabajar al día para ser feliz?

Según explican los investigadores, los resultados tienen un carácter principalmente descriptivo. Aunque trabajar seis horas al día no se asoció directamente con tener jornadas mejores de lo habitual, sí se observó que superar ese umbral se relaciona con una clara disminución en la probabilidad de disfrutar de un «buen día». Por ello, apuntan a que una jornada en torno a las seis horas podría ser la más equilibrada para compatibilizar trabajo y bienestar.

En cuanto a la importancia del trabajo dentro de la percepción de un «buen día», esta variable ocupaba el séptimo lugar en 2013 y ascendió al cuarto en 2021, lo que refleja su creciente importancia. Además, el tiempo de desplazamiento también influye: trayectos cortos, de unos 15 minutos, suelen asociarse con días más positivos, mientras que los que superan los 90 minutos tienden a tener un impacto negativo.

Más allá del trabajo, el estudio tuvo en cuenta más de un centenar de variables. Entre los factores que más contribuyen a considerar un día como «bueno» destacan pasar tiempo con familiares y amigos, hacer ejercicio y dedicar tiempo a actividades de ocio o relajación. En conjunto, los resultados sugieren que una rutina equilibrada pasaría por trabajar alrededor de seis horas al día y reservar el resto del tiempo para el descanso, el ejercicio y las relaciones personales.

Países

Según los últimos datos del informe de la OCDE, existen grandes diferencias entre países en cuanto al número de horas trabajadas al año por persona. México encabeza el ranking con 2.207 horas anuales, seguido de Costa Rica con 2.171 horas y Chile con 1.953. A continuación aparecen Grecia (1.897), Israel (1.880), Corea (1.872), Polonia (1.803), Estados Unidos (1.799), Chequia (1.766) y Nueva Zelanda (1.751), todos ellos con jornadas claramente por encima de la media.

En una posición intermedia se encuentran países como Estonia (1.742 horas), coincidiendo con la media de la OCDE (1.742), Italia (1.734), Canadá (1.685), Hungría (1.679), Australia (1.651), Lituania (1.641), Irlanda (1.633), España (1.632), Portugal (1.631), República Eslovaca (1.631), Eslovenia (1.616) y Japón (1.611). También figuran en este grupo Letonia (1.548) y Reino Unido (1.524), con cifras más moderadas pero aún cercanas a la media.

En el extremo contrario, los países donde menos se trabaja al año muestran modelos laborales más reducidos. Alemania lidera este grupo con 1.342 horas anuales, seguida de Dinamarca (1.380), Países Bajos (1.413), Noruega (1.418), Austria (1.435), Suecia (1.437), Islandia (1.448), Luxemburgo (1.462), Finlandia (1.499) y Francia (1.500).

Ranking

Según datos de la OCDE, los países donde más horas se trabajan al año están encabezados por México (2.207 horas), seguido de Costa Rica (2.171), Chile (1.953), Grecia (1.897), Israel (1.880), Corea (1.872), Polonia (1.803), Estados Unidos (1.799), Chequia (1.766) y Nueva Zelanda (1.751), lo que refleja jornadas laborales significativamente más largas que la media.

En el extremo opuesto, los países con menos horas trabajadas al año son Alemania (1.342 horas), Dinamarca (1.380), Países Bajos (1.413), Noruega (1.418), Austria (1.435), Suecia (1.437), Islandia (1.448), Luxemburgo (1.462), Finlandia (1.499) y Francia (1.500).

Jornada de 35 horas para funcionarios

En España, la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado ya es oficial tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Sin embargo, seis comunidades autónomas siguen manteniendo jornadas superiores: Comunidad de Madrid, Galicia, Comunidad Valenciana, Navarra, Islas Baleares y Cataluña. En estas regiones, la jornada habitual se sitúa en torno a las 37,5 horas o, en algunos casos, ligeramente por debajo, como ocurre en Navarra, donde ronda aproximadamente las 36,5 horas.

Según consta en la resolución publicada este miércoles en el BOE, el cambio resultará de aplicación «el día siguiente al de su publicación», es decir este jueves. Sin embargo, da un mes de plazo «para realizar las adaptaciones necesarias en los calendarios correspondientes, así como en los sistemas de control horario».