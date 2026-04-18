Hacienda no quiere que lo sepas: las personas que tienen dos trabajos pagan más en la declaración de la Renta pero hay una solución

Con la situación actual que viven muchas personas, que incluso dedican prácticamente todo el sueldo a pagar el alquiler de una vivienda, la situación de tener dos trabajos no es algo tan excepcional como parece. Por ello , cada vez que arranca una campaña de la renta surgen las dudas para quienes han compaginado trabajos durante el año ya que revisan el borrador y se llevan un disgusto inesperado cuando el resultado sale a pagar. La reacción es casi automática. “¿Cómo puede ser si no he ganado tanto?”. Esa sensación de injusticia es bastante común, pero conviene aclarar algo desde el principio y es que no existe ninguna penalización en la renta por tener dos trabajos.

Lo que ocurre en realidad es bastante más técnico y, a la vez, más sencillo de entender de lo que parece. El problema no está en lo que se gana, sino en cómo se han ido aplicando las retenciones del IRPF mes a mes. Y ahí es donde se genera el desfase que luego aparece, de golpe, en la declaración. Además, hay un detalle que pasa desapercibido para muchos contribuyentes hasta que llega este momento ya que tener más de un pagador cambia las reglas del juego en determinados casos, especialmente cuando los ingresos del segundo superan ciertos límites. Todo esto, combinado, explica por qué tantas personas acaban pagando en la renta cuando tienen dos trabajos.

Qué hacer con la Renta si tienes dos trabajos

El origen de todo está en el sistema de retenciones del IRPF. Cada empresa actúa de forma independiente y calcula cuánto debe retener en función del salario que paga, como si fuera el único ingreso del trabajador. Es decir, no tiene en cuenta que esa persona puede estar cobrando también de otro empleo.

En la práctica, significa que el primer pagador, que suele ser el principal, aplica una retención relativamente ajustada al salario. Sin embargo, el segundo pagador, al manejar un sueldo más bajo o parcial, aplica un porcentaje menor. El resultado es que, durante el año, se está reteniendo menos de lo que realmente correspondería si se sumaran todos los ingresos que genera el trabajador.

De este modo, y cuando llega el momento de hacer la declaración de la Renta, Hacienda suma ambos salarios y calcula el impuesto total en función de esa cifra global. Y ahí es donde aparece el problema ya que al subir el total anual, también puede subir el tramo de IRPF que se aplica, lo que implica pagar más. Como durante el año no se ha adelantado lo suficiente vía retenciones, la diferencia sale a pagar.

Por qué muchas personas están obligadas a declarar

Otro punto clave que suele generar confusión tiene que ver con la obligación de presentar la declaración. No todos los contribuyentes están obligados a hacerla, pero la situación cambia cuando hay más de un pagador. En concreto, cuando los ingresos del segundo pagador superan los 1.500 euros anuales, el contribuyente pasa a estar obligado a presentar la declaración, aunque en otras circunstancias no lo estuviera. Este detalle hace que muchos casos salgan a la luz precisamente en ese momento.

A partir de ahí, si las retenciones han sido bajas, el resultado suele ser a pagar. No se trata de un castigo ni de un recargo adicional, sino de un ajuste técnico: Hacienda reclama la parte del impuesto que no se ha ido adelantando correctamente a lo largo del año.

La solución de ajustar las retenciones a tiempo

La buena noticia es que este problema tiene solución y, además, está al alcance de cualquiera. No hace falta hacer grandes cambios ni complicarse demasiado. La clave está en anticiparse y ajustar las retenciones antes de que termine el ejercicio fiscal y lo más directo es pedirle al segundo pagador que aplique un tipo de retención de IRPF más alto. De este modo, se compensa ese desfase que se produce al tener varios ingresos y se evita el susto cuando llega la declaración.

También es posible afinar más el cálculo utilizando las herramientas que ofrece la Agencia Tributaria. Su simulador permite estimar cuál debería ser el tipo de retención adecuado en función de los ingresos totales, lo que facilita pedir un ajuste más preciso a la empresa. Además, existen otras vías para equilibrar el resultado final, como realizar aportaciones a planes de pensiones o aplicar deducciones fiscales disponibles según cada caso. Estas opciones no solucionan el problema de raíz, pero sí ayudan a reducir el impacto en la declaración.

En definitiva, tener dos trabajos no implica pagar más impuestos por sí mismo. Lo que cambia es la forma en que se distribuyen los pagos a lo largo del año. Entender cómo funcionan las retenciones y actuar con previsión marca la diferencia entre llevarse un disgusto en primavera o tener la situación completamente bajo control.