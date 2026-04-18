El nuevo anime que arrasa en Netflix: la serie de animación japonesa es obra de Kocha Agasawa

Después del estreno de los animes La Nobleza de las Flores, Sentenced To Be A Hero y Rompiendo el Hielo basado en la obra de Kocha Agasawa, está claro que Netflix está apostando por este género que tiene miles de seguidores en el mundo. El pasado 2 de abril se estrenó en Netflix Rompiendo el hielo (The Ramparts of Ice), un nuevo anime que destaca por el alto nivel de la animación y por su inteligente narrativa. Relata la historia de Koyuki Hikawa, una chica solitaria que tiene una apariencia extraña e intimidante que aleja a sus compañeros. Todo cambia para ella cuando conoce a Minato Amamiya, un joven que no tiene miedo y decide acercarse a ella y comienza a acercarse a ella. Consta de 12 episodios y la plataforma de streaming Netflix va a ir estrenando un episodio nuevo. Un original anime que se espera que se convierta en uno de los grandes éxitos de este 2026.

Este anime es una adaptación directa de la obra de la autora Kocha Agasawa, la cual comenzó a publicarse en el año 2020. En España los libros han sido distribuidos en tomos a través de la editorial Norma. Un anime que ha tenido mucho éxito en los últimos años. Además de esta serie Studio Kai ha lanzado otros dos animes para alegría de los amantes del género: Snowball Earth y ‘Mistress Kanan is Devilishly Easy. Todos estos animes están ya disponibles en Crunchyroll y son una buena opción para los que están enganchados a los animes.

¿Qué ocurre en el anime romántico Rompiendo el hielo?

Este anime se centra en la historia de Koyuki Hikawa, una joven solitaria que no tiene amigos ya que les parece intimidante y les da miedo. Todos la ven como una joven introvertida a la que llaman «reina» por construir un muro gélido alrededor de la gente que la rodea.

Todo cambia para ella cuando conoce a tres estudiantes que deciden acercarse a ella: un jugador de baloncesto, un chico extrovertido y una compañera popular. Gracias a estos nuevo amigos esta joven empezará un proceso de sanación en torno a sus propios sentimientos. Además, a estos chicos también les ayudará esta relación.

Cuando conoce a estos tres chicos, todo cambia para ella y el amor también entra en su vida. «Es una comedia romántica entre opuestos muy de manual, con una ambientación encantadora y un tono muy cuqui», explican desde Studio Kai. Por lo tanto es un anime perfecto para los que buscan animes del estilo de Kimi ni Todoke o La nobleza de las flores.

Aunque se trata de una comedia romántica, para muchos la serie también pretende reflexionar sobre el comportamiento que sus compañeros tienen y problemas como la ansiedad social y el acoso. Este anime ha sido también elogiado por alejarse de los típicos clichés del anime y también del romance.

Con este nuevo anime Studio Kai está demostrando su capacidad para sorprender a los amantes del anime y para combinar géneros. Aunque esta empresa está manteniendo un ritmo vertiginoso , ha logrado mantener la calidad de producción. Además es capaz de sorprender con animes de acción, pero también con comedias románticas. Está claro que por ahora su capacidad de creación no tiene límites.

Otros animes románticos que pueden ser interesantes

Para los que les gustan los animes románticos, os vamos a recomendar otros que pueden resultar interesantes. El primero que no podéis dejar de ver es el clásico Inuyasha del año 2000 que también está disponible en Netflix. Un anime de Rumiko Takahashi que cuenta la historia de Kagome, la cual atraviesa un portal hasta la Era Sengoku. Lo que no podía imaginar es que acabaría aliándose con un semidemonio maleducado que la ayudará a reinar todos los fragmentos de la Perla de Shikon que ella misma destruyó sin querer.

Otra buena opción es el anime fantástico The Ancient Magu’s Bride (2017) que también están disponible en Netflix. Cuenta la historia de la joven Chitose que conoce a Elias Ainsworth, un misterioso mago con cabeza de cráneo de animal. Este mago quiere convertirla en su aprendiz, ya que le parece que tiene un poder muy especial y también en su esposa.

Por último, os recomendamos el anime Los diarios de la boticaria (2023) en la que su protagonista Maomad vive en una corte imperial china y se gana la vida en el barrio rojo. Un día es secuestrada y vendida como sirvienta al palacio donde conocerá a Jinshi, un joven que le manda a resolver algunos casos médicos misteriosos. Además, en Netflix se pueden ver otros animes románticos como Your Lie in April (2014), La nobleza de las flores (2025), Toradora! (2008) o Vampire Knight (2008), entre otros.