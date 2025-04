No se habla de otra cosa: el anime de Netflix que ha roto todos los esquemas

El gran idilio actual que vive el cine y las series con los videojuegos no supone ya ninguna sorpresa. Lo que hace décadas parecía una quimera, hoy es una realidad increíblemente lucrativa para los estudios. Desde Super Mario Bros: la película a la reciente adaptación de Minecraft. Nada ni nadie parece poder frenar el avance de las narrativas del mundo de las consolas al terreno audiovisual. Ya sea en el celuloide o en el streaming, la jugabilidad ha dado el salto al entretenimiento del espectador medio, con ejemplos clarividentes de la talla de The Last of Us en Max o de Fallout en Prime Video. Pero por si el subgénero acuñado no fuese suficiente, ahora debemos sumarle el formato del anime, con una producción de Netflix que va a dar mucho que hablar este año. Hablamos claro está de la nueva serie de Devil May Cry.

La «Gran N roja» al igual que su competencia directa, sabe a la perfección lo que significa crear un producto exitoso del mundo virtual. Recordemos que el estudio californiano es el responsable de Arcane (2021-2024), la ficción que adapta la historia del League of Legends y de Cyberpunk: Edgerunners (2022). Las franquicias de animación siempre han funcionado bien dentro de la compañía que lidera Ted Sarandos e incluso, la marca ha llegado a tener casos celebrados en el live action como One Piece. Aunque por supuesto tampoco se libra de adaptaciones desastrosas del nivel de Resident Evil (2022). Sin embargo con el anime de Devil May Cry, Netflix ha vuelto a conseguir poner de acuerdo a sus suscriptores y a la crítica especializada, la cual la ha descrito como una de las mejores ficciones del 2025. Por otra parte, también es cierto que la recreación del videojuego propiedad de Capcom no partía de la nada, pues ya existía una versión homónima del 2007. No obstante, el presente reboot tiene un estilo mucho más pulido gracias a la labor de Shankar Animation, el estudio responsable de Castlevania (2017), otro serial de las consolas creado por Netflix. Pero, ¿de qué trata realmente Devil May Cry?

¿De qué trata ‘Devil May Cry’?

Siguiendo al mismo protagonista del videojuego original, Devil May Cry nos pone en la piel de Dante, el mercenario cazador de demonios que debe evitar una invasión demoníaca a la Tierra encabezada por un ser que recibe el nombre de «el Conejo Blanco». Al mismo tiempo, Dante entra en conflicto con una soldado llamada Mary.

El showrunner de este anime de Netflix es Adi Shankar, quien ya había trabajado como productor con el estudio en las adaptaciones de Castlevania. Tras él, se encuentran los directores Seung Woo Han y Sun-Min Kim, responsables de Dota: Sangre de dragón (2021) y Apari3ncias (2022), otras dos series de animación del terminal de Tudum. Devil May Cry cuenta con 12 episodios ya disponibles de aproximadamente 28 minutos cada uno. Su casting de voces en la versión original está conformado por Johnny Yong Bosch, Scout Taylor-Compton, Hoon Lee, Chris Coppola, Kevin Conroy, Robbie Raymond y Tony Todd.

La IP de Devil May Cry tiene un total de 32 videojuegos para ordenador y consolas, vendiendo millones de copias por todo el mundo.

El mejor anime de Netflix

Actualmente, Devil May Cry se encuentra en la cuarta posición del Top 10 de contenido más visto dentro de la series de habla inglesa. Con más de 5 millones de visualizaciones, la ficción está dentro de la lista viral de la compañía en 87 países y todo indica que sus números seguirán creciendo.

El éxito lleva a que la compañía ya la ha renovado para una segunda temporada, demostrando que Netflix ha entendido de sobra lo que hace falta para replicar las claves de las licencias de las consolas. Escenas de acción frenéticas, humor y ese punto macarra tan propio de la licencia son la premisa de partida de una trama que no obstante, toma sus propios caminos y no se termina casando del todo con la herencia del título creado por Hideki Kamiya y Shinji Mikami.

En estilo, Devil May Cry está mas cerca de las series de animación que triunfaron en los 80 y los 90 que del anime convencional de los últimos años, pero eso no quita que la productora no haya mimado al detalle cada tiroteo o espadazo de Dante. Netflix encuentra así otra mina de oro narrativa que se suma al que poco a poco, se ha convertido en uno de los catálogos animados más imponentes del streaming.