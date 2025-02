Confirmada la fecha: este día se estrena ‘The Last of Us’ y es oficial

Puede que el séptimo arte fuese el primero en comenzar a explotar las narrativas del mundo de las consolas. Pero en la historia reciente del audiovisual, la pequeña pantalla y concretamente el streaming representa el espacio y formato que mejor ha sabido comercializar las dinámicas del terreno de los videojuegos. Netflix fue una de las primeras adaptando Arcane, mientras que el año pasado fue Prime Video la que realizó una apuesta total por Fallout. No obstante, si existe una ficción del formato virtual que ha logrado coronarse e imponerse al resto, esa es la serie de The Last of Us. Un drama postapocalíptico que ya tiene una fecha de estreno oficial para su segunda temporada.

Estrenada en el 2023, la primera ronda de capítulos de The Last of Us versionó con nueve episodios, el primer videojuego de la saga que Naughty Dog creo en 2013. Y ahora, como es lógico, el turno le ha llegado a una continuación que adaptará el segundo juego. Eso sí, la secuela disponible para las consolas de Sony tiene una historia mucho más extensa que su predecesora, por lo que desconocemos si esta podría terminar derivándose en dos partes. Independientemente de ello, el seguimiento es lo único que se conoce de la historia de Ellie (Bella Ramsey), ya que Neil Druckman y su equipo no han firmado todavía un tercer videojuego que siga la historia de esta joven protagonista, inmune al peligroso virus que ha diezmado a la humanidad.

¿De qué trata ‘The Last of Us’?

La sinopsis oficial es la siguiente de la primera temporada es la siguiente: «Veinte años después de la destrucción de la civilización moderna a causa de un hongo (el cordyceps) que se adueña del cuerpo de los humanos, Joel uno de los supervivientes recibe el encargo de sacar a la joven Ellie de una zona opresiva dentro de la cuarentena. Juntos tendrán que recorrer Estados Unidos apoyándose para tratar de sobrevivir».

Aparte de Ramsey, la serie cuenta con otras grandes caras conocidas como Pedro Pascal, Anna Torv, Gabriel Luna, Storm Reid, Nico Parker y Scott Shepherd. En la segunda temporada tendremos grandes incorporaciones de la talla de Kaitlyn Dever, quien dará vida a Abby, un rol fundamental que tendrá casi tanto protagonismo como la propia Ellie.

En The Last of Us 2, Joel y Ellie conviven Jackson, el lugar donde el hermano de primero ha ido construyendo con cientos de personas una comunidad. Sin embargo, la relación de ambos no pasa por su mejor momento, dado los acontecimientos sucedidos al final de la primera temporada. Y es que resulta muy complicado hablar de la trama de la continuación sin caer en varios spoilers y por eso, hasta aquí podemos hablar de la inminente segunda parte que se contextualizará un lustro después de los acontecimientos sucedidos en el primer videojuego. Para la cual, según ha contado Max tampoco queda demasiado.

Segunda temporada: fecha de estreno

Según ha revelado HBO Max, The Last Of Us 2 llegará a la plataforma el próximo 13 de abril. No sabemos eso sí, si la marca de video bajo demanda propiedad de Warner emitirá los dos primeros episodios o si para dejar un buen sabor de boca a los fans, colgará dos o tres capítulos. Después, tendremos una entrega semanal cada lunes. Se espera que la duración siga siendo de aproximadamente 50 minutos y que la temporada cuente con otros 9 capítulos.

The Last of Us es uno de los videojuegos más premiados de la historia y al mismo tiempo, la season inicial fue condecorada con dos premios Emmy, dos Independent Spirit Awards y dos consideraciones en los premios del Sindicato de Actores. Elogios académicos que estuvieron acompañados de un rango de visualizaciones espectacular, llegando a contar con hasta ocho millones de espectadores de audiencia en la emisión del último episodio. En Europa e Hispanoamérica, también se dieron grandes números tras el fenómeno que terminó convirtiéndose en para muchos, la mejor ficción seriada de su año.

El casting de nuevos personajes se completará con Young Mazino, Jeffrey Wright, Isabela Merced y Catherine O’Hara, quien es la estrella invitada de esta temporada. Al igual que sucedió con la presentación de la serie, el creador Neil Druckmann explicó que la segunda temporada tendría material completamente original. Algo que ya sucedió por ejemplo, con el célebre episodio de Bill y Frank. Druckmann incluso contó cómo habrá una escena que fue eliminada por su brutalidad del videojuego original y que en cambio, si que estará reflejada en la continuación de la serie.