Horario del España – Ucrania y canal de televisión para ver en directo y en streaming gratis a la selección femenina en la clasificación para el Mundial 2027

La selección española de fútbol femenino buscará levantarse tras el tropiezo sufrido en Wembley hace unos días contra Inglaterra, partido que perdieron por 1-0 en Londres. Ahora la idea es clara: ganar a Ucrania para seguir luchando por acabar la primera plaza cuando acabe esta fase de clasificación para el Mundial 2027, ya que hay que recordar que las inglesas todavía les falta venir a nuestro país. A continuación te contamos el día, horario y canal de televisión para ver en directo el partido de España.

Horario del España – Ucrania: cuándo juega la selección española femenina

La selección española de fútbol femenino recibe en Córdoba a Ucrania para jugar el partido que corresponde a la jornada 4 del grupo A4 de la fase de clasificación para el Mundial 2027. El combinado que dirige Sonia Bermúdez ocupa la segunda plaza de su cuadro, ya que es cierto que arrancó con victorias frente a Islandia y el combinado ucraniano, pero hace unos días cayeron derrotadas ante Inglaterra en Wembley, choque en el que el gol de Hemp marcó el resultado final.

A qué hora es el partido de la selección española femenina contra Ucrania

La UEFA ha programado este vibrante España – Ucrania correspondiente a la jornada 4 del grupo A3 de la fase de clasificación para el Mundial 2027 para este sábado 18 de abril. El organismo que preside Aleksander Ceferin fijó el horario de este partidazo entre la selección española de fútbol femenino y el combinado ucraniano a las 16:00 horas, una menos en las Islas Canarias. No deberían producirse altercados en la previa del choque en los aledaños del Nuevo Arcángel y que el balón pueda rodar de manera puntual en Córdoba.

Dónde y cómo ver gratis el España – Ucrania en directo por TV online y en vivo

El medio de comunicación que posee los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos que juegue la selección española de fútbol femenino es RTVE. Esto significa que el España – Ucrania de la jornada 4 del grupo A3 de la fase de clasificación para el Mundial 2027 se podrá ver por televisión en directo a través de La1. Todos los aficionados al combinado nacional podrán ver gratis y en abierto todo lo que suceda en la casa del Córdoba mediante el ente público.

Además, todos los seguidores de la selección española de fútbol femenino que dirige Sonia Bermúdez y los amantes del deporte rey en general también van a tener la posibilidad de ver en directo en streaming y en vivo online este España – Ucrania de la jornada 4 del grupo A3 de la clasificación para el Mundial 2027 mediante la app de RTVE Play. Esta aplicación está disponible para ser descargada gratis en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Todo aquel que quiera ver el choque con un ordenador se podrá meter en la página web del ente público, que ofrecerá también el encuentro que se juega en el Nuevo Arcángel.

En la web de OKDIARIO también vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este choque que juega la selección española de fútbol femenino en la jornada 4 del grupo A3 de la fase de clasificación para el Mundial 2027. Cuando se escuche el pitido final en el Nuevo Arcángel publicaremos la crónica del España – Ucrania y también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones relevantes que nos lleguen desde Córdoba.

Dónde escuchar por radio en directo el España – Ucrania

Por último, todos aquellos aficionados de la selección española de fútbol femenino que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partidazo de la jornada 4 del grupo A3 de la fase de clasificación para el Mundial 2027 deben saber que podrán escucharlo por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE podrían ir conectando con el Nuevo Arcángel para contar todo lo que ocurra en el España – Ucrania.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido España – Ucrania

El Estadio Nuevo Arcángel, ubicado en la ciudad andaluza de Córdoba, será el escenario donde se disputará este España – Ucrania que corresponde a la jornada 4 del grupo A3 de la fase de clasificación para el Mundial 2027. Este campo se inauguró en 1993 y tiene una gran historia a sus espaldas. En sus gradas caben más de 21.000 aficionados y se espera que haya una buena entrada para ver a las vigentes campeonas del mundo.

La UEFA ha designado a la árbitra alemana Fabienne Michel para que dirija la contienda que jugarán España y Ucrania en esta jornada 4 del grupo A3 de la fase de clasificación para el Mundial 2027. Recordamos que en esta competición no se utiliza el VAR, por lo que las decisiones de la colegiada germana prevalecerán por encima del resto sin posibilidad de ser revisada. Estará acompañada por Anne Uersfield e Isabel Steinke en las bandas, mientras que la cuarta colegiada será Sina Diekmann.