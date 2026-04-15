España se mete en un lío Mundial contra su bestia negra

Lío mundial de España. La campeona del mundo vuelve a caer ante Inglaterra, que parece haberse convertido en su bestia negra. Al menos, en la única selección capaz de plantarle cara. En Wembley, las de Sonia Bermúdez perdieron por 1-0, complicándose en exceso su clasificación directa para la defensa del título en Brasil 2027. Salvo que alcancen la perfección en las últimas tres jornadas de la fase de clasificación, todo parece abocado a una repesca en la que habrá que superar semifinales y final.

La selección española femenina volvió a encontrarse con la que se ha convertido en su criptonita. Inglaterra parece haberle tomado la medida a España y, ahora, ha dado un paso de gigante de cara a su clasificación directa para el próximo Mundial. Parece complicado entender cómo es posible que las dos mejores selecciones del mundo se jueguen uno de los cuatro pases directos. De hecho, es difícil de entender cómo sólo cuatro de los 11 equipos que irán al Mundial por parte de UEFA lo harán evitando la repesca. Pero es lo que toca. Y parece que a las nuestras les tocará disputar esas eliminatorias.

Tras el partido de este martes, España es segunda de grupo, con dos victorias y una derrota, mientras que Inglaterra ha hecho pleno y, además, cuenta con una diferencia general de goles de 9-1, mientras que las de Bermúdez llevan seis tantos a su favor y dos en contra. Quedan tres jornadas más, en duelos ante Ucrania, Islandia y en el decisivo ante Inglaterra, en Mallorca.

De esta manera, la Selección está obligada ya no sólo a ganar los tres encuentros, sino a golear tanto a Ucrania el próximo sábado, en Córdoba, como a Islandia en la última jornada, en Reikiavik, siempre que consigan ganar a las inglesas en Son Moix el 5 de junio. Si alguno de esos factores no se cumple, habrá que pasar dos eliminatorias para estar en Brasil el año que viene.

España, obligada a sacar lo mejor

La mentalidad de España pasa por recomponerse de cara al encuentro contra Ucrania, que ha pasado a ser vital en esta pelea por ser primera de grupo. En Córdoba deberán golear a la selección del este de Europa, a la que ya le endosaron un 1-3 en el encuentro celebrado en Antalya hace apenas un mes. «Lo que queremos es ganar. Ganar ante Ucrania, el siguiente contra Inglaterra… queremos ganarlos todos. Para pasar primeras, tenemos que sumar de tres todos los faltan. Eso es lo que tenemos en la mente y es lo que vamos a trabajar», decía después del encuentro Sonia Bermúdez.

De esta forma, España se convence y se conjura para sacar su mejor versión en lo que queda. Una imagen que se vio durante la última Eurocopa y que, bajo el mando de la nueva seleccionadora, salió tanto en los partidos contra Suecia de semifinales de la Liga de Naciones, como en la vuelta de la final frente a Alemania. Ahora, en una situación límite, la Selección vuelve a estar obligada a sacar el mayor rendimiento posible si quiere evitar una repesca que complicaría su presencia en el Mundial 2027.