España revive sus fantasmas contra Inglaterra

Vuelven los fantasmas de esta selección. Otra vez Inglaterra. España no pudo contra la campeona de Europa, que fue de lo más efectiva, una vez más. Un gol fantasma de Hemp en el minuto 3 fue suficiente para hacer besar la lona una vez más a las nuestras en Wembley. No hubo revancha de lo sucedido en la final de la última Eurocopa. La campeona del mundo vuelve a caer contra las Lionesses, esta vez en la fase de clasificación para Brasil 2027. Aunque queda aún un asalto, en Son Moix el próximo 5 de junio, España está en el alambre y no puede fallar si no quiere irse a la repesca para cerrar su pase a la cita mundialista.

El ambiente no podía ser mejor en Wembley para un partido de altura, entre las dos mejores selecciones del mundo. Las finalistas del último Mundial, de la última Eurocopa y que, salvo el oro olímpico, se reparten ahora todos los títulos posibles volvían a verse cara a cara. Lo hacían ante más de 60.000 espectadores, en un escenario legendario por tres puntos, sí, pero con un valor tremendo, puesto que de ellos dependían buena parte de las opciones de ambos conjuntos de sacar un billete directo al Mundial 2027.

Y no pudo comenzar peor para España. Inglaterra se ha convertido en la única capaz de frenar a este equipo, siendo responsable de las dos últimas derrotas del equipo nacional: hace un año en Wembley y en la final de la Eurocopa. Este martes pusieron muy cuesta arriba el partido para las nuestras. En su primera llegada, Hemp aprovechaba un balón muerto ante Cata Coll y Alexia no podía sacarlo sobre la línea.

Terminaba despejando la futbolista del Barça, pero la árbitra se señalaba el reloj, que le indicaba que el balón había entrado. No daba la sensación desde la grada y, como se vio después en las imágenes, fue cosa de milímetros. Un gol fantasma de esos que, por la tecnología, ya no admiten discusión.

Le costó mucho entrar en el partido a la campeona del mundo, que trataba de conectarse de nuevo por insistiendo por el extremo derecho, donde estaba Vicky López. Entre ella y Ona, por esa banda, intentaban poner el peligro y la profundidad, pero la joven perla de nuestro fútbol no tenía sus mejores minutos. Eso sí, era la más destacada, por encima de jugadoras de mayor jerarquía como Mariona y, sobre todo, una desdibujada Alexia Putellas.

Eso sí, la doble ganadora del Balón de Oro le regaló una ocasión a Ona Batlle, dejándola sola ante Hampton, pero la lateral la mandaba arriba. También se sacó de la chistera Pina un pase profundo con el exterior para Esther, aunque no llegaba la delantera. Las tenía también Inglaterra bastante claras para ampliar la ventaja en el marcador, pero perdonaron las Lionesses, que quitando esa acción de Ona, apenas sufrieron.

Replegadas atrás, ante una España a la que le faltaba fluidez, consiguieron las campeonas de Europa mantener a raya a la Selección. Apenas sufrieron, hasta que en la segunda parte llegó la reacción de las de Sonia Bermúdez. Aparecían las ocasiones claras para las nuestras, aunque el encuentro entró en un peligroso ida y vuelta en el que nadie veía portería, pese a tenerlas de todas los colores.

La tuvo España muy similar al gol de Inglaterra. Balón al larguero que botaba sobre la línea pero que, en este caso, no entraba. Después, Vicky la mandaba al palo en una oportunidad de gol inmejorable. Entraba entonces Salma de nueve, chocando también contra el fantasma de la pasada Eurocopa. No había manera para la selección española que, eso sí, las tuvo en el tramo final. volcadas, merecieron de nuevo algo más contra una Inglaterra a la que sostuvo Hampton con un paradón a un remate de Edna Imade.