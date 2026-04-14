Chapuza de TVE: relega a España femenina a La 2 por el programa Malas Lenguas y falla la señal

Chapuza total de TVE con el Inglaterra-España. La sociedad estatal, una vez más, relegó el partido de la selección española de fútbol femenino a su segunda cadena, La 2, en lugar de darle prioridad y apostar por encuadrarlo en La 1, el canal más importante del país, donde posiblemente tendría mucha más audiencia.

Sin embargo, TVE mantuvo su programa diario Malas Lenguas que se caracteriza como pulmón sanchista, en el que se alaban las ‘grandezas’ de Pedro Sánchez y su Gobierno y se vilipendian a la oposición. Para colmo, durante la primera parte del Inglaterra-España el caos con la narración desde Wembley fue total.

El choque de clasificación para el Mundial de Brasil 2027 no se pudo disfrutar del todo en La 2, puesto que los cortes de señal de la voz de la narradora eran constantes. España se juega este martes buena parte de sus opciones de estar en dicha cita el próximo año. La vigente campeona comenzó encajando muy pronto, pues las inglesas se adelantaron con el gol de Hemp en el minuto 3.