Como en las grandes finales: música, cerveza y ambientazo en Wembley para el Inglaterra-España

Como en las grandes finales, los aledaños del estadio de Wembley se vestían de fiesta para el partido de clasificación para el Mundial 2027 entre Inglaterra y España. No era para menos, puesto que se esperaban más de 75.000 espectadores en un estadio con capacidad para 90.000. Casi nada. La cerveza, la música y, sobre todo, el ambientazo para celebrar este clásico del fútbol femenino de selecciones no faltó en la zona más próxima a este templo del fútbol mundial.

Mucho más que un partido y mucho más que tres puntos. España se juega parte de sus opciones de estar en el próximo Mundial femenino en Wembley, ante Inglaterra. Será la reedición de la final de la última cita mundialista y de la última Eurocopa, un duelo cargado de tensión y de rivalidad. Aunque la capitana Paredes ha dejado claro que no hay ganas de «revancha» y que «pase lo que pase, la Eurocopa no nos la devuelven», no se pueden ocultar las ganas que ambas selecciones se tienen.

España vuelve a Wembley una temporada después, tras jugar y caer ante Inglaterra en la fase de grupos de la Liga de Naciones. Ahora, la Selección vuelve a este escenario místico del fútbol en busca del billete directo al Mundial 2027. La final de la última Copa del Mundo, en la que España se llevó su primera estrella, se reedita en la jornada 3 de la fase de clasificación para la cita que se celebrará dentro de poco más de un año en Brasil.

La fase de clasificación en Europa reparte cuatro billetes directos que irán a parar a las cuatro campeonas de grupo. España e Inglaterra, encuadradas en el grupo A3 con Ucrania e Islandia, se disputan uno que, teóricamente, deberá salir de lo que suceda tanto en Wembley como en Son Moix el próximo 5 de junio, cuando se volverán a enfrentar. El primer asalto será en la catedral mundial del fútbol, donde ya jugaron el pasado año, con triunfo por la mínima para unas inglesas de lo más efectivas, que no perdonaron a las campeonas del mundo.