Las dos mejores selecciones del mundo, frente a frente. España e Inglaterra vuelven a cruzar sus caminos, esta vez en Wembley y en busca de un billete directo para el Mundial 2027. Los dos equipos que se jugaron tanto el título en Sídney en 2023 como la última Eurocopa en julio del pasado año, se reencuentran ahora en un escenario legendario, que se presupone lleno, en un duelo en el que habrá mucho más que tres puntos en juego. A las 20:00 horas peninsulares –hora menos en Canarias e Inglaterra– la campeona del mundo tratará de encarrilar su presencia en la cita que se celebrará en Brasil el verano que viene ante la única selección capaz de plantarle cara en los últimos tiempos.

La Selección comenzó la fase de clasificación ganando a Islandia y Ucrania, por 3-0 y 1-3, respectivamente. Por su parte, las Lionesses lo hicieron por 1-6 y 2-0, colocándose líderes del grupo A3. Sólo la primera clasificada conseguirá un billete directo al Mundial, mientras que las otras tres selecciones se verán abocadas a una repesca que constará de semifinales y final para sacar uno de los ocho billetes restantes. De ahí que, para evitar esas eliminatorias, sea necesario para ambas selecciones llevarse los tres puntos en este duelo.

España ya sabe lo que es jugar –y perder– en Wembley ante Inglaterra. Cayeron el año pasado en un partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones, aunque gracias a una victoria posterior en el RCDE Stadium lograron acabar primeras y certificar su presencia en la fase final, que terminarían culminando con victoria el pasado mes de diciembre para certificar su segundo título en esta competición. Ahora, bajo un mismo formato, pero con otra función muy distinta, vuelven a verse las caras.

Todo, después de que entre medias ha habido una final de Eurocopa en la que las inglesas se proclamaron campeonas en una fatídica tanda de penaltis. No pudieron las dirigidas entonces por Montse Tomé con un combinado inglés que tiró de mucho oficio para llevar el partido al alargue y a los lanzamientos finales, donde se sabían superiores ya no en lo meramente técnico, sino también en lo anímico.

Pese a aquello, Irene Paredes, capitana de esta selección campeona del mundo, ha declarado que no hay ganas de «revancha». Nadie les dará la copa que perdieron en julio, ha señalado en las horas previas al partido. Sin embargo, el orgullo y la ambición de este equipo no pasa por alto que existe una rivalidad de lo más evidente, que se ha incrementado exponencialmente en los últimos años. De ahí, que la Selección sólo tenga en mente llevarse los tres puntos.

El Inglaterra – España ya es un clásico

Para el choque, se espera que Bermúdez disponga de su equipo de gala, similar al titular de la final de la pasada Eurocopa ante Inglaterra, pero con tres cambios. Dos de ellos serán por obligación, ya que Aitana y Aleixandri están lesionadas, mientras que Athenea dejará el puesto que ocupó entonces en favor de Pina. Vicky López y Mapi León serían las otras dos futbolistas que entrasen, aunque la presencia de la madrileña parece más bien destinada al extremo, retrasando a Mariona al centro del campo. El regreso de Esther al equipo la devuelve directamente al once.

Por su parte, Sarina Wiegman tiene la única duda de la capitana Leah Williamson. No ha desvelado la entrenadora neerlandesa si estará o no de inicio, tras superar una lesión. Hampton estará bajo palos, con Bronze y Greenwood en los costados y con la capitana Williamson o Carter en el centro de la zaga, acompañando a Morgan. El centro del campo lo formarán Walsh, Stanway y Park, mientras que el tridente de ataque lo formarán Hemp, James y Russo.