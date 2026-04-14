Una rivalidad mundial: España busca ante Inglaterra en Wembley su venganza de la última Eurocopa

Mucho más que un partido y mucho más que tres puntos. España se juega parte de sus opciones de estar en el próximo Mundial femenino en Wembley, ante Inglaterra. Será la reedición de la final de la última cita mundialista y de la última Eurocopa, un duelo cargado de tensión y de rivalidad. Aunque la capitana Paredes ha dejado claro que no hay ganas de «revancha» y que «pase lo que pase, la Eurocopa no nos la devuelven», no se pueden ocultar las ganas que ambas selecciones se tienen.

Es un clásico ya del fútbol femenino de selecciones, puesto que la de este martes será la sexta vez que se ven las caras en menos de cuatro años. El balance es favorable a las inglesas, con tres triunfos por dos de las nuestras en este tiempo y, en esas competiciones, las dos selecciones siempre han acabado coronándose con el título, con dos Eurocopas (2022 y 2025) para Inglaterra y un Mundial (2023) y una Liga de Naciones (2025) para España.

Ahora, el camino al Mundial 2027 vuelve a cruzar a las dos selecciones que, con casi total seguridad, son las dos mejores del mundo. Es un tanto incomprensible que UEFA sólo reparta cuatro billetes directos a la próxima Copa del Mundo y que una de las dos mejores selecciones del mundo se vea obligada a ir a la repesca para pelear por uno de los otros siete billetes que se repartirán para estar en Brasil, pero es lo que toca. No hay excusas: hay que acabar en primera posición del grupo para evitar sustos y continuar de lleno en la búsqueda de esa segunda estrella.

Este martes, a las 20:00 horas peninsulares –hora menos en Canarias y en Inglaterra– la Selección buscará algo más que tres puntos. Será en el mayor escenario del fútbol mundial, en Wembley, en un estadio que se espera lleno y que apretará al máximo en favor de su equipo. No será, por tanto, un duelo sencillo para una España que aún tiene en la retina la trágica tanda de penaltis que el pasado verano la dejó sin Eurocopa. Nueve meses después, aunque el título no vaya a desembarcar en nuestro país, sí que se puede vengar aquella derrota.

Inglaterra – España: de la Eurocopa al Mundial

Basilea acogió la última cita entre las dos mejores selecciones del mundo. La campeona del mundo buscaba su primera Euro ante la que entonces era vigente campeona continental, que terminó reteniendo el título tirando al máximo de oficio. Se adelantaron las españolas por medio de Mariona, pero en la segunda parte, en un encuentro que podía estar perfectamente encarrilado por España, llegó el empate por medio de Alessia Russo.

Inglaterra había ido todo el campeonato a remolque, forzando prórrogas y tandas de penaltis en cuartos y semis y no fue menos en la final. La batalla psicológica la tenían plenamente ganada en ese aspecto, como finalmente acabaron demostrando. España perdonó infinidad de ocasiones en el tiempo extra y, finalmente, terminó fallando tres penaltis en la tanda, despidiéndose del título después de que Chloe Kelly marcara el lanzamiento decisivo.

Ahora, este encuentro, convertido ya en un clásico, volverá a medir a las dos grandes potencias del fútbol mundial, en un escenario legendario y con un objetivo claro para ambas: estar en Brasil por la vía rápida. Tras este asalto, quedará el de Son Moix dentro de dos meses. Sin embargo, el de Wembley se presenta como una primera final por un billete al que ninguna de las dos selecciones se puede permitir renunciar.