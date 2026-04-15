España pierde a Patri Guijarro: sufre un esguince y será baja ante Ucrania

España pierde a Patri Guijarro. La mediocentro del Barcelona sufre un esguince en el tobillo tras el partido contra Inglaterra en Wembley y se perderá la cuarta jornada de la fase de clasificación para el Mundial 2027. No estará con la Selección en un duelo trascendental ante Ucrania, en el que las campeonas del mundo deberán golear para mantenerse con opciones reales de ser primeras de su grupo y, de esa forma, obtener el billete a la cita mundialista de Brasil.

En un comunicado, la RFEF informaba del diagnóstico de la jugadora balear, que regresa a Barcelona para ser tratada por su club en su recuperación: «Patri Guijarro causa baja en la convocatoria de Sonia Bermúdez después de sufrir un esguince de tobillo en el partido disputado ayer frente a Inglaterra correspondiente a la tercera jornada de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027».

«Tras las pruebas realizadas por los Servicios Médicos de la Real Federación Española de Fútbol, se ha decidido que la centrocampista vuelva a la ciudad condal para comenzar con su recuperación», añade la nota de prensa difundida por el ente federativo. Lo que no se estipula es la gravedad del esguince y, por tanto, su tiempo estimado de baja.

Guijarro fue titular en el partido de Wembley en el que la Selección cayó por 1-0 ante Inglaterra. En la segunda parte, con España volcada en busca del gol del empate, sufrió una lesión que le obligó a ser sustituida en el minuto 82, entrando en su lugar Clara Serrajordi.

A la conclusión del encuentro, tanto Alexia Putellas e Irene Paredes como Sonia Bermúdez bajaban la tensión respecto a la posible lesión de la futbolista, afirmando que no parecía algo grave. Sin embargo, la pivote será baja en el duelo ante Ucrania, en el que España tratará de sacar tres puntos que la mantengan en la pelea por la primera posición del grupo A3, en busca de esa clasificación directa a Brasil 2027.