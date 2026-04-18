Byung-Chul Han, filósofo, sobre la salud mental: «La depresión es la enfermedad de una sociedad que sufre excesiva positividad»

Byung-Chul Han (Seúl, República de Corea, 1959) es uno de los filósofos y ensayistas más importantes del mundo que fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades en el pasado año 2025. De origen coreano y con nacionalidad alemana, estás considerado como uno de los filósofos contemporáneos más destacados de la actualidad por sus reflexiones sobre la «sociedad del cansancio» y la «sociedad de la transparencia», así como por su crítica al capitalismo chino. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la reflexión viral de Byung-Chul Han sobre la salud mental.

Byung-Chul Han es uno de los filósofos más importantes en la actualidad y nadie jamás lo hubiera imaginado después de huir de Corea del Sur a los 22 años rumbo a Alemania tras causar una explosión en su casa. Después de dejar sus trabajos en la metalurgia, estudió Literatura Alemana y Teología en la Universidad de Múnich, y Filosofía en la Universidad de Friburgo, donde se doctoró en 1994 con una tesis sobre Martin Heidegger. También ha sido docente en la Universidad de Basilea y profesor de Filosofía y Estudios Culturales en la Universidad de Bellas Artes de Berlín.

Byung-Chul Han ha publicado más de treinta libros en los que toca temas como la «sociedad del cansancio», la «sociedad de la transparencia», así como la crítica al capitalismo chino o el neoliberalismo. «Para Han vivimos en la edad de los trastornos neuronales (depresión, síndrome de fatiga crónica, de déficit de atención, hiperactividad…) causados por un exceso de positividad en una sociedad que ha abandonado la reflexión, el retiro, la meditación y que, por tanto, no valora la individualidad», dicen en la web de los Premios Princesa de Asturias en los que se enumeran sus grandes obras:

Sobre el poder, 2016

El aroma del tiempo, 2015

La sociedad del cansancio, 2012

Topología de la violencia, 2016

La sociedad de la transparencia, 2013

La agonía del Eros, 2014

Psicopolítica, 2014

La expulsión de lo distinto, 2016

Infocracia, 2022

El espíritu de la esperanza, 2024

Byung-Chul Han y la salud mental

«La depresión es la enfermedad de una sociedad que sufre excesiva positividad». Esta es una de las frases de Byung-Chul Han acerca de la salud mental que se ha hecho viral en los últimos días. El filósofo y ensayista también ha dejado otras muchas reflexiones a lo largo de una carrera marcada por su crítica al capitalismo, la sociedad del trabajo, la tecnología y la hipertransparencia.

«La depresión es la enfermedad de una sociedad que sufre de excesiva positividad. Refleja una humanidad librando una guerra sobre sí misma», reflexiona sobre la salud mental a la vez que deja claro que: «El depresivo ha sido herido por la guerra interiorizada». «El individuo deprimido es incapaz de estar a la altura; está cansado de tener que convertirse en él mismo», dijo acerca de la salud mental.

«Sin la presencia del otro, la comunicación degenera en un intercambio de información: las relaciones se reemplazan por las conexiones, y así solo se enlaza con lo igual», dice sobre las relaciones personales a día de hoy.» La comunicación digital es solo vista; hemos perdido todos los sentidos. Estamos en una fase debilitada de la comunicación, como nunca: la comunicación global y de los likes solo consiente a los que son más iguales a uno; ¡lo igual no duele!», reflexionó recientemente.

Otras de las frases más importantes de Byung-Chul Han son las siguientes: