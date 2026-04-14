Byung-Chul Han, filósofo: “No es imperativo solo pertenecer a uno mismo, sino que la presión para lograr eso causa una depresión exhaustiva”

El filósofo surcoreano Byung-Chul Han, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2025, vuelve a poner el foco en uno de los grandes males del siglo XXI: la depresión ligada al exceso de autoexigencia. Su tesis es clara, ya que no es sólo importante «pertenecerse a uno mismo», sino que la presión constante por lograrlo está llevando a millones de personas al agotamiento emocional.

En la sociedad actual, la idea de autenticidad se ha convertido en una obligación. Ya no solo basta con vivir; hay que realizarse, superarse y construir una identidad única.

Sin embargo, según Han, esto se ha convertido en una carga. Tal y como sostiene en obras como La sociedad del cansancio, la presión por el rendimiento es uno de los principales detonantes de una nueva forma de depresión ligada al cansancio extremo.

De la disciplina a la autoexplotación

El filósofo explica que hemos pasado de una sociedad disciplinaria a una «sociedad del rendimiento», donde cada individuo se exige constantemente a sí mismo.

En este contexto, ya no hace falta un jefe que presione, ya que somos nosotros mismos quienes nos autoexplotamos en busca del éxito personal. Esta dinámica convierte al individuo en «verdugo y víctima a la vez», generando fatiga mental y frustración.

La depresión como síntoma colectivo

Para Han, la depresión no es solo un problema individual, sino un fenómeno social.

El sujeto moderno se explota «voluntariamente, sin coacción externa», lo que deriva en un agotamiento profundo. Esta visión conecta con su teoría de la «sociedad del cansancio», donde la idea de que todo es posible termina convirtiéndose en una carga psicológica.

El precio del éxito

La cultura del «puedes con todo» ha elevado de gran manera los niveles de estrés y ansiedad.

El propio filósofo advierte de que la autoexplotación se ha convertido en una nueva forma de esclavitud moderna, donde la libertad aparente que tiene el ser humano es oculta por una autoexigencia permanente de productividad.

El resultado es una sociedad muy cansada, hiperestimulada y cada vez más desconectada emocionalmente.