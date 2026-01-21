El reconocido pensador surcoreano-alemán advierte que la obsesión moderna por el rendimiento y la felicidad obligatoria está conduciendo a un colapso emocional colectivo. Para Han, la depresión no es solo un trastorno individual, sino el síntoma de una época que ha eliminado el derecho a estar mal.

Vivimos en una era donde el «tú puedes» se ha convertido en un mantra sagrado y, paradójicamente, en nuestra mayor condena. Según el filósofo Byung-Chul Han, galardonado recientemente con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025, la sociedad contemporánea ha transitado de un modelo basado en la prohibición a uno basado en el rendimiento ilimitado.

Esta transición, lejos de liberarnos, nos ha sumergido en una dinámica de autoexplotación donde el individuo es, al mismo tiempo, su propio verdugo y su propio guardia.

La sociedad del rendimiento: cuando el verdugo somos nosotros mismos

A diferencia de las sociedades disciplinarias del pasado, que se regían por el «no debes», el mundo actual funciona bajo el imperativo del «poder». En este escenario, la presión ya no viene impuesta por una autoridad externa, sino que nace del propio interior del sujeto. Han sostiene que nos hemos convertido en «sujetos de rendimiento» que se lanzan voluntariamente a una carrera sin meta, confundiendo la libertad con la autoexplotación.

Esta búsqueda incesante de productividad y optimización personal genera un agotamiento que el filósofo describe magistralmente en su obra. No se trata de un cansancio reparador, sino de un cansancio violento que aísla y fragmenta. En esta estructura, aquel que no alcanza sus objetivos no culpa al sistema, sino que se percibe a sí mismo como un fracasado, lo que deriva irremediablemente en patologías como el burnout o la depresión.

El imperativo de la felicidad y la negación de la vulnerabilidad

Otro de los puntos clave en la crítica de Han es la dictadura de la positividad tóxica. La sociedad actual no tolera el dolor, la tristeza ni la vulnerabilidad; todo debe ser gratificante, brillante y eficiente. Esta negación sistemática de lo negativo, que es, en esencia, una parte fundamental de la experiencia humana, termina por asfixiar al individuo.

Cuando la felicidad se transforma en un deber, cualquier atisbo de malestar se vive como una falta personal. Según Han, al taponar el sufrimiento con diagnósticos rápidos o con la exigencia de «ser positivos», ignoramos que la depresión es en realidad una señal de alarma social. El filósofo invita a recuperar la contemplación, el silencio y la capacidad de aceptar nuestra propia fragilidad como herramientas de resistencia frente a un sistema que nos quiere siempre activos y, sobre todo, siempre consumibles.