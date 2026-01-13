Fact checked

Uno de los criterios clínicos oficiales para diagnosticar la depresión mayor está documentado en ‘El diagnóstico de depresión requiere cinco o más síntomas, del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales’, que va ya por la quinta edición.

Así, según el llamado DSM-5, una persona puede ser diagnosticada con depresión mayor cuando presenta al menos cinco síntomas específicos, durante un mínimo de dos semanas, y estos síntomas afectan de forma significativa a su vida diaria (trabajo, relaciones, autocuidado). Concretamente, el DSM-5 establece un total de nueve síntomas posibles y para el diagnóstico deben cumplirse cinco o más, incluyendo obligatoriamente al menos uno de los dos primeros:

Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día.

Pérdida de interés o placer en casi todas las actividades (anhedonia).

Cambios importantes en el peso o el apetito.

Alteraciones del sueño (insomnio o dormir en exceso).

Agitación o enlentecimiento psicomotor observable.

Fatiga o pérdida de energía casi diaria.

Sentimientos de inutilidad o culpa excesiva.

Dificultad para concentrarse o tomar decisiones.

Pensamientos recurrentes de muerte o ideación suicida.

Este criterio es importante porque aclara, en primer lugar, que no toda tristeza es depresión; que tener uno o dos síntomas aislados no implica diagnóstico; que la depresión es un trastorno clínico, no un estado emocional pasajero; y que el diagnóstico debe hacerlo un profesional de salud mental.

Este 13 de enero se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, con el objetivo de concienciar sobre esta enfermedad mental, reducir el estigma y promover la búsqueda de ayuda, ya que afecta, según la Organización Mundial de la Salud, a más de 300 millones de personas, impactando su capacidad para disfrutar la vida, trabajar y relacionarse, y siendo un problema de salud global grave. En esta efeméride, OKSALUD resume en cinco las señales sobre manifestaciones conductuales de la depresión basándose en los criterios clínicos del DSM-5.

1. Pérdida de interés o placer en actividades habituales:

Ya no disfruta de actividades que antes eran motivadoras.

Se retira de hobbies, reuniones sociales o actividades de ocio.

2. Cambios evidentes en sueño o energía:

Duerme excesivamente o tiene insomnio persistente.

Presenta fatiga constante o falta de energía casi todos los días.

Esto no es sólo estar cansado, sino una alteración mantenida que afecta su funcionamiento.

3. Aislamiento social y evasión de interacciones:

Evita contacto con amigos o familiares.

Da excusas recurrentes para no reunirse o participar en eventos.

Puede parecer ‘ocupado’, pero en realidad es incapacidad para enfrentar la interacción social.

4. Descuidar el cuidado personal o la higiene:

No mantiene rutinas básicas (baño, ropa limpia, higiene).

Esto refleja pérdida de motivación y energía, no sólo ‘olvidos ocasionales’.

5. Cambios de conducta y malestar físico inexplicable:

Puede haber irritabilidad, humor auto-despectivo o comportamiento impulsivo inusual.

Dolores físicos sin causa médica evidente (cefaleas, molestias digestivas).

Conductas como consumo de sustancias pueden ser formas de automedicación emocional.

Con todo, el psicólogo Jesús Matos, autor y conferenciante español, experto en regulación emocional y estrés, coordinador del máster de Psicología Integral del Bienestar de ISEP, propone a los lectores de OKSALUD una reflexión o triage inicial, aunque incide en la necesidad de evaluación por parte de un profesional:

En las últimas dos semanas, ¿has notado que ya no te interesa o no te motiva hacer actividades que antes disfrutabas?

Sí / No

¿Has experimentado cambios importantes en tu sueño o niveles de energía (por ejemplo, dormir mucho o muy poco y sentirte muy fatigado)?

Sí / No

¿Te has notado triste, desanimado, irascible o con el estado de ánimo más bajo de lo normal la mayor parte del tiempo durante más de dos semanas?

Sí / No

¿Ha disminuido tu atención al cuidado personal (higiene, apariencia) o has tenido dolores físicos frecuentes sin causa médica clara?

Sí / No

«Cuantas más respuestas afirmativas haya, más recomendable es que la persona consulte con un profesional de salud mental», concluye el autor de ‘Un curso de emociones’ (Urano) o ‘La especie al borde del abismo’ (Deusto).