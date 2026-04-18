¿Con qué frecuencia se deben lavar las sábanas? Ni después de una semana, ni después de 14 días, ni después de un mes

La pregunta sobre cada cuánto tiempo hay que lavar las sábanas parece sencilla, pero la respuesta no lo es tanto. Durante años se ha extendido la idea de que es suficiente con cambiarlas una vez a la semana o, como mucho, cada dos. Sin embargo, cada vez más expertos en higiene y salud coinciden en que no existe una frecuencia universal para lavar las sábanas, ya que depende de un amplio abanico de factores, como los hábitos de higiene personal, el clima o la sudoración.

Durante la noche, el cuerpo humano libera sudor, células muertas de la piel y aceites naturales que se quedan adheridos a los tejidos. A esto se suma la posible presencia de restos de cremas, maquillaje o incluso pequeñas partículas de polvo. Todo este conjunto crea un entorno propicio para la proliferación de bacterias y ácaros, aunque no siempre sean visibles a simple vista. Una de las principales razones por las que los expertos recomiendan prestar especial atención a la frecuencia con la que se deben lavar las sábanas son los ácaros del polvo, que pueden provocar reacciones alérgicas, congestión nasal o irritación en las personas más sensibles.

La frecuencia ideal para lavar las sábanas

En este contexto, la principal recomendación de los expertos es cambiar las sábanas cada cinco días, e incluso cada tres en los meses de verano. Sin embargo, esta pauta se debe interpretar como una referencia general que cada uno de nosotros debemos adaptar a nuestras propias circunstancias. Por ejemplo, hay situaciones en las que conviene lavar las sábanas con mayor frecuencia. Es el caso de quienes duermen con su perro o gato, ya que el pelo de estos animales se puede acumular rápidamente en la cama. De la misma manera, quienes sufren alergias o problemas respiratorios deben mantener una higiene más estricta para cuidar su salud.

Ahora bien, hay quienes consideran que es suficiente cambiar las sábanas cada dos semanas, sobre todo si se duchan antes de irse a dormir o si apenas sudan. Los expertos señalan que esta práctica puede ser aceptable en ciertos contextos, pero prolongar demasiado el tiempo entre lavados puede favorecer la acumulación de bacterias y malos olores. En cualquier caso, más allá de los 14 días, aunque las sábanas parezcan limpias, la suciedad invisible se sigue acumulando y, con el tiempo, puede afectar tanto a la higiene como a la calidad del descanso.

Guía práctica

#sabanas #sabanasblancas #trucoslimpieza ♬ this feeling – Øneheart @piaorganiza Aprende a lavar sábanas. Sábanas de algodón y/o poliéster. Clave: la temperatura. Lava algodón a 40 o 50ºC y sábanas de poliéster a 30ºC. Haz el cambio cada semana y lava también los pijamas. La sensación de limpio es impagable. Disfruta de ella. Ni abuses de detergente . Nonokngas suavizante. Seca con un punto de humedad que te ayude a doblar sin planchar. Ese es el truco. Lavar para no planchar ¿Lobhaces así? ¿Tienes algún truco de experto? Compártelo. Gracias #plancharsabanas

«Lavar las sábanas es un proceso sencillo, aunque conviene seguir algunos pasos para hacerlo correctamente. Lo primero es utilizar un buen detergente y, si se desea, añadir percarbonato o bicarbonato para potenciar la limpieza, además de un chorrito de vinagre en lugar de suavizante. Antes de meterlas en la lavadora, es importante extenderlas bien por ambas caras para comprobar si tienen manchas, ya que introducir la ropa hecha una bola impide que se limpie correctamente y dificulta detectar zonas sucias. Se debe prestar especial atención al embozo y a las fundas de almohada, donde suelen acumularse restos de maquillaje, cremas o tratamientos capilares, aplicando quitagrasas o producto específico y frotando bien las zonas más marcadas.

A la hora de introducirlas en la lavadora, lo recomendable es hacerlo una a una y sin sobrecargar el tambor, idealmente hasta media carga, para asegurar un buen lavado. Después, se añade el detergente junto con un par de cucharaditas de percarbonato y un poco de vinagre. Si las sábanas son de algodón, se pueden lavar a unos 40 grados, mientras que si son de tejidos mixtos conviene elegir un programa para sintéticos. Una vez finalizado el ciclo, se pueden secar en secadora utilizando el programa específico o, si se prefiere, al aire libre. Con este proceso, las sábanas quedan limpias, frescas y en buen estado».

Si las sábanas tienen alguna mancha, es fundamental tratarla antes de lavarla. Una fórmula universal que elimina la mayoría de manchas consiste en espolvorear bicarbonato de sodio y después aplicar agua oxigenada, dejando actuar unos 30 minutos. En cuanto a las manchas amarillas de sudor, una mezcla con agua caliente, percarbonato y jabón en escamas funciona muy bien. Extiende la mezcla en la zona afectada, frota ligeramente y deja actuar durante una hora. Finalmente, si las sábanas han adquirido olor a humedad, hay una forma sencilla de eliminarlo: poner medio vaso de bicarbonato en el tambor de la lavadora.