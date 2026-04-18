Sánchez exigió «disciplina colectiva» contra el Covid el mismo día que avalaba el negocio de test de la trama

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recoge en su último informe sobre la compra de material sanitario en la pandemia una referencia al presidente del Gobierno. Los investigadores destacan que fue Sánchez quien autorizó los test en aeropuertos que acabó suministrando la trama de Koldo García, José Luis Ábalos y Víctor de Aldama. En ello tenía especial interés el actual ministro de Política Territorial y entonces presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. La Guardia Civil recoge una conversación entre Torres y Koldo García, el 5 de noviembre de 2020, con referencias a Sánchez. Ese día, el presidente socialista se encontraba en un acto en Valencia con José Luis Ábalos y desde allí reclamó «disciplina colectiva» a los españoles para hacer frente al Covid.

En el informe, la Guardia Civil detalla que, el 5 de noviembre de 2020, Torres se dirigió a Koldo García, entonces asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, para preguntarle cuándo se harían los test en los aeropuertos, y si se mantenía «el día 17». Koldo le respondió que sí.

«Finalmente, Koldo le asegura que los test se harán y le informa que el

presi, supuestamente refiriéndose a Pedro Sánchez, habló con José

Luis, entendiendo que es José Luis Ábalos, y le dijo que era necesario y

que al día siguiente […] lo cierran Salvador y el presi, lo cual podría hacer

referencia al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al presidente del

Gobierno», recogen en concreto los investigadores de la Guardia Civil a partir de las comunicaciones telefónicas intervenidas.

De ello se desprende que Sánchez autorizó los test en aeropuertos que, además de Torres, venía también reclamando la presidenta de Baleares, Francina Armengol. La adquisición de esas pruebas de diagnóstico acabó beneficiando a la conocida como trama Koldo por mediación del comisionista Víctor de Aldama. Tanto Koldo como Ábalos se encuentran actualmente en prisión provisional en el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid).

«Disciplina colectiva»

«Hoy en Valencia el presi lo habló con Jose», le escribió Koldo a Torres el 5 de noviembre de 2020.

Ese día, Sánchez presentaba en Valencia su autodenominado Plan de Recuperación. Al acto acudió también el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

El presidente socialista destacó que el Covid «no entiende de ideología» y que sólo «la disciplina colectiva» podría «derrotar el virus», instando a los españoles a respetar las restricciones. Igualmente, llamó a actuar con la «moral de victoria» con la que se había logrado contener el virus en los meses iniciales de la pandemia.

Valencia fue la primera parada del tour de Sánchez para presentar, con evidente afán propagandístico, el Plan de Recuperación. Un plan regado con fondos europeos para ayudar a los países a sobreponerse de los estragos económicos de la pandemia.