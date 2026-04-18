Sánchez, el mayor valedor de la trama

Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, fue el mismísimo Pedro Sánchez quien autorizó los test en aeropuertos que acabó suministrando la trama de Koldo García, José Luis Ábalos y Víctor de Aldama. La medida era, por entonces, toda una obsesión para el actual ministro de Política Territorial y ex presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. En el informe de la Benemérita se señala que el 5 de noviembre de 2020, Torres se dirigió a Koldo García, entonces asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, para preguntarle cuándo se harían los test en los aeropuertos, y si se mantenía «el día 17». Koldo le respondió que sí.

La conversación fue la que sigue: «Finalmente, Koldo le asegura que los test se harán y le informa que el presi, supuestamente refiriéndose a Pedro Sánchez, habló con José Luis, entendiendo que es José Luis Ábalos, y le dijo que era necesario y que al día siguiente […] lo cierran Salvador y el presi, lo cual podría hacer referencia al ministro de Sanidad, Salvador Illa y al presidente del Gobierno». Más claro, agua. En suma, que Sánchez se convierte en el mayor valedor de la trama Koldo al dar el visto bueno a la operación. Pues bien, ese mismo día -5 de noviembre de 2020- y por casualidades de la vida, Sánchez presenta en Valencia junto a Ábalos su autodenominado Plan de Recuperación, un acto el que destacó que el Covid «no entiende de ideología» y que sólo «la disciplina colectiva» podría «derrotar el virus», instando a los españoles a respetar las restricciones. Igualmente, llamó a actuar con la «moral de victoria» con la que se había logrado contener el virus en los meses iniciales de la pandemia. En conclusión: el negocio que se traían entre manos los miembros de la trama, y que apoyaba con frenesí el presidente canario, vio la luz cuando Sánchez señaló con su pulgar hacía arriba.