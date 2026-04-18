Estados Unidos activa su submarino más potente: un submarino ‘silencioso’ de 171 metros y reactor con autonomía de 42 años

Estados Unidos ultima la puesta a punto del mejor submarino que jamás se haya construido en territorio americano. EL USS District of Columbia (SSBN-826) es el nuevo vehículo de la nueva clase Columbia, que será un salto a nivel militar de la Armada de EEUU. Su construcción ya se ha completado en 2026 y estará preparado en 2030 para entrar en acción. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la construcción del submarino más grande de la historia de Estados Unidos.

Estados Unidos sigue sacando músculo a nivel militar mientras la guerra con Irán sigue en punto muerto a la espera de que los ayatolás den su brazo a torcer y dejen el libre tránsito completamente del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo a nivel mundial. El último conflicto en Oriente Medio ha dejado claro que muchos países gobernados por dictadores están preparados para una próxima gran guerra mundial y por ello EEUU tiene claro que cualquier avance es poco.

Por ello, en estos momentos ultima la puesta a punto del submarino de guerra más grande que se ha fabricado en la historia del país. Su nombre es el USS District of Columbia (SSBN-826) y es el último submarino de la clase Columbia que comenzó a construirse en 2022 y a mediados de 2026 se encuentra en 60% de su construcción. El objetivo de la Armada americana es sumergirlo en el agua en el año 2030, fecha en la que se habilitará el nuevo submarino de misiles balísticos para la tríada nuclear.

El submarino más grande de Estados Unidos

Este submarino es conocido como «depredador silencioso» y no es para menos. Será el más grande de la historia del país con 171 metros de largo y un desplazamiento de casi 21.000 toneladas. También incorporará hasta 16 misiles balísticos Trident II D5, capaces de portar múltiples ojivas nucleares. En lo que respecta a la tecnología, gozará de los últimos avances y una capacidad única nunca vista hasta la fecha: tendrá una autonomía de toda su vida útil sin la necesidad de repostar. Uno de los grandes objetivos de los constructores es crear una «embarcación completamente eléctrica» que será movida por un motor eléctrico que haga girar la hélice de la embarcación.

Future USS District of Columbia (SSBN 826) Columbia-class ballistic missile submarine with front section heading out of Newport News, Virginia heading to Connecticut – November 18, 2025 SRC: FB- Hampton Roads & Chesapeake Bay Ship Watchers pic.twitter.com/jGB0fQNN8b — WarshipCam (@WarshipCam) November 19, 2025

Este submarino se construye desde el año 2021 en Rhode Island, donde está la compañía General Dynamics Electric Boat, que se encarga de la construcción del submarino jamás visto en la historia de Estados Unidos, que llega para sustituir a los UGM-133 Trident II de la clase Ohio. La Marina anunció hace unos años que construir el primer submarino de la gama costará alrededor de 15.030 millones de dólares. Sus características son las siguientes: