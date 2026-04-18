Así fue el golpe de Israel en Líbano que atacó más de 100 objetivos del grupo terrorista de Hezbolá en 90 segundos

Israel llevó a cabo una de sus ofensivas más intensas de los últimos años contra el grupo terrorista de Hezbolá asentado en el sur de Líbano, financiado por la dictadura de los ayatolás de Irán. Fue una operación aérea el pasado 8 de abril que, según fuentes militares, golpeó a más de 100 terroristas en apenas 90 segundos. El ataque se produjo tras semanas de seguimiento de inteligencia. A continuación se describe cómo fue el golpe de Israel en Líbano que atacó 100 objetivos del grupo terrorista de Hezbolá en 90 segundos. Israel denominó la operación Oscuridad Eterna.

La operación ha sido comparada con el ataque de los pagers de hace dos años, también atribuido a Israel, por su carácter simultáneo y su impacto en la estructura de mando del grupo. En ambos casos, el objetivo habría sido provocar un efecto de sorpresa y desorganización total en el grupo terrorista de Hezbolá. Los bombardeos afectaron a múltiples zonas del país, incluida Beirut, y dejaron decenas de muertos y cientos de heridos. Fue un golpe simultáneo en Líbano: Israel lanzó un ataque masivo contra Hezbolá en segundos.

Operación planificada durante semanas

Israel ha afirmado que sus servicios de inteligencia siguieron durante semanas a líderes terroristas de Hezbolá. Los terroristas se dispersaron desde sus bastiones y se ocultaron en distintos puntos del país para evitar ser localizados.

El objetivo era coordinar una ofensiva simultánea cuando un número suficiente de objetivos estuviera ubicado.

“Seguiremos realizando alcances contra la organización terrorista Hezbolá y utilizaremos cada oportunidad operativa. No comprometeremos la seguridad de los residentes del norte de Israel. Continuaremos alcanzando con determinación”. — El Jefe del Estado Mayor de las FDI, el TGRL… pic.twitter.com/EW25ENFl2m — FDI (@FDIonline) April 8, 2026

Más de 100 objetivos en 90 segundos

Cuando hubo varias decenas de terroristas localizados, la Fuerza Aérea israelí llevó a cabo una de sus mayores oleadas de bombardeos recientes contra Hezbolá. En apenas 90 segundos, fueron atacados más de 100 terroristas en distintos puntos de Líbano, en una operación que Israel describe como una de las más intensas de los últimos años.

El ataque ocurrió horas después de que se hubiera acordado un alto el fuego con los ayatolás de la dictadura de Irán. Entonces, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, explicó que el acuerdo no incluía a los terroristas de Hezbolá.

Según la Fuerza de Defensa de Israel, los ataques se llevaron a cabo en todo Líbano con 50 aviones de combate que lanzaron alrededor de 160 bombas contra cientos de objetivos en un período de 10 minutos.

✈️ En solo un minuto, las FDI eliminaron a +180 terroristas de Hezbolá en 3 zonas de forma simultánea, en un alcance a gran escala basado en inteligencia precisa y de alta calidad. Aprox. 100 objetivos fueron alcanzados simultáneamente en Beirut, la Becá y el sur del Líbano,… pic.twitter.com/3KxzcKb4nQ — FDI (@FDIonline) April 10, 2026

Entre los objetivos, el ejército israelí afirmó que se encontraban centros de mando de Hezbolá y otra infraestructura militar, incluyendo cuarteles de inteligencia y oficinas utilizadas para planificar ataques contra tropas israelíes y civiles en Israel; infraestructura de las unidades de cohetes y navales de Hezbolá; así como activos de la fuerza de élite Radwan y de su unidad aérea.

Beirut bajo una secuencia de explosiones

En la capital libanesa, Beirut, los testigos describieron una serie de explosiones casi continuas. A las 14:14 horas (15:14 horas en España) del 8 de abril se escuchó la primera detonación. En cuestión de segundos, columnas de humo comenzaron a elevarse desde distintos barrios de la ciudad.

La población describió una sucesión de impactos sin pausa que sacudieron varios distritos simultáneamente.

🎯🎥 MIRA: +200 objetivos de Hezbolá alcanzados en el Líbano en las últimas 24 horas. La FAI continúa alcanzando infraestructura de Hezbolá con el objetivo de frustrar ataques contra civiles israelíes. pic.twitter.com/N9JZbGKW7D — FDI (@FDIonline) April 11, 2026

Ataque de los ‘pagers’ de hace dos años

La operación ha sido una versión aérea de la estrategia utilizada hace dos años contra Hezbolá, cuando dispositivos de comunicación —como buscapersonas (pagers)— fueron explotados de forma coordinada, causando un fuerte impacto en el grupo terrorista.

En ambos casos, el objetivo habría sido generar un efecto de sorpresa total y desorganización simultánea en la estructura de mando.

Israel: objetivos en zonas urbanas

Israel sostiene que los ataques iban dirigidos contra líderes terroristas de nivel intermedio de Hezbolá, responsables de coordinar operaciones contra su territorio.

El ejército afirma que muchos operativos se encontraban en zonas urbanas densamente pobladas, lo que aumenta el riesgo de daños colaterales.

Hezbolá continúa los combates

Desde los ataques, Hezbolá ha mantenido su actividad militar, lanzando más de 100 proyectiles diarios contra Israel y enfrentándose a fuerzas terrestres en el sur de Líbano. En zonas como Bint Jbeil se han registrado enfrentamientos intensos con soldados israelíes.

Un conflicto que se intensifica desde 2024

El enfrentamiento entre Israel y Hezbolá, que se prolonga desde hace décadas, ha escalado desde 2024 en paralelo a otras tensiones regionales, incluyendo la guerra en la Franja de Gaza y la confrontación indirecta con la dictadura de los ayatolás de Irán.

Un día después de la masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023, Hezbolá, financiado por la dictadura de los ayatolás de Irán, empezó a atacar Israel.

Israel ha llevado a cabo bombardeos aéreos masivos y ha avanzado con tropas más profundamente en Líbano después de que Hezbolá lanzara, el 2 de marzo, su primer ataque con cohetes contra Israel desde el acuerdo de alto el fuego de noviembre de 2024. Ese acuerdo había puesto fin a más de un año de conflicto iniciado por Hezbolá, un día después de que el grupo terrorista financiado por la dictadura de los ayatolás de Irán, Hamás, atacara Israel el 7 de octubre de 2023. Esto desencadenó la guerra en la Franja de Gaza.

Hezbolá ha declarado que sus nuevos ataques fueron una respuesta tanto a la eliminación del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, que dio comienzo a la campaña de bombardeos conjunta entre Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.