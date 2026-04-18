La vida de Sandra Barneda: su pareja actual, su ruptura con Nagore Robles y una dolorosa pérdida familiar

La trayectoria de Sandra Barneda se ha consolidado en los últimos años como una de las más sólidas y respetadas de la industria del entretenimiento, combinando su papel como presentadora con una reconocida faceta literaria. Su figura, estrechamente vinculada a Mediaset desde hace más de 15 años, ha evolucionado con el tiempo hasta convertirse en un rostro fijo de Telecinco. De hecho, muchos espectadores la siguen de cerca gracias a formatos como Supervivientes o La isla de las tentaciones.

A continuación, respondemos a las preguntas que todo el mundo se está haciendo sombre la emblemática comunicadora.

¿Cuántos años tiene?

Más allá de los platós de televisión, Sandra Barneda ha logrado abrirse camino con firmeza en el ámbito editorial, donde su nombre ha ido ganando peso de forma progresiva.

Actualmente tiene 50 años y su debut como novelista llegó en 2013 con Reír al viento, una obra que marcó el inicio de una carrera literaria constante y ambiciosa. Desde entonces, ha publicado varias novelas que han sido bien recibidas tanto por la crítica como por el público, destacando especialmente Un océano para llegar a ti, que en 2020 la situó como finalista del Premio Planeta y reforzó su proyección como escritora.

Ese mismo año, su influencia trascendió el ámbito cultural al ser incluida por la revista Forbes entre las mujeres más influyentes de España, un reconocimiento que evidenciaba su impacto en distintos ámbitos. Además, otra de sus obras, La tierra de las mujeres, ha dado el salto a la ficción audiovisual al inspirar la serie Land of Women, protagonizada por Carmen Maura y Eva Longoria, estrenada en Apple TV, consolidando así su capacidad para conectar con públicos diversos.

Su relación con Nagore Robles

En el terreno personal, la vida sentimental de la presentadora ha estado en ocasiones bajo el foco mediático, especialmente durante su relación con Nagore Robles. Ambas mantuvieron un vínculo que se prolongó durante más de cinco años y que se caracterizó por su naturalidad, tanto en redes sociales como en diferentes programas de televisión.

Según nuestros datos, en 2022 la relación llegó a su fin tras una decisión tomada por Nagore Robles, quien tiempo después explicó públicamente la dificultad de dar ese paso, especialmente cuando la otra persona es alguien a quien se respeta profundamente.

A pesar de la ruptura, el paso del tiempo ha permitido que ambas reconstruyan su relación desde la cordialidad y el respeto mutuo. Así lo han manifestado en distintas ocasiones, dejando claro que, aunque sus caminos sentimentales se separaron, mantienen una buena sintonía. Esta normalidad quedó patente recientemente cuando coincidieron de nuevo en un plató de televisión, en un contexto profesional que volvió a poner de manifiesto la madurez con la que han gestionado su historia en común.

¿Quién es su pareja actual?

Tras ese capítulo, Sandra Barneda ha vuelto a encontrar estabilidad en el terreno sentimental junto a Pascalle Paerel, una bailarina holandesa quince años menor que ella. La relación, que comenzó a hacerse pública en octubre de 2022, ha ido consolidándose con discreción pero firmeza. Paerel, de 33 años, cuenta con una trayectoria destacada como integrante de la Ópera Nacional de los Países Bajos y también desarrolla proyectos empresariales vinculados al mundo de la moda y la danza, además de implicarse en iniciativas sociales.

La comunicadora ha compartido en contadas ocasiones detalles de esta etapa, siempre desde una posición reservada pero sincera. En una de sus declaraciones más recientes, reconocía que enamorarse implica asumir riesgos y exponerse emocionalmente, algo que ha vuelto a experimentar en esta nueva relación.

La pareja ha dado pasos importantes, como la adquisición de una vivienda conjunta en Ámsterdam en 2025, lo que ha llevado a Barneda a dividir su vida entre la capital neerlandesa y Madrid.

Una dolorosa pérdida familiar

Por desgracia, no todo han sido momentos de estabilidad en su entorno más cercano. A finales de 2024, la presentadora tuvo que afrontar una de las experiencias más dolorosas de su vida con la pérdida de un sobrino, hijo de su hermana Yolanda.

Este episodio se suma a otros momentos difíciles que han marcado su historia familiar. En una entrevista anterior, Barneda ya había hablado abiertamente sobre la enfermedad que sufrió uno de sus hermanos durante la infancia, diagnosticado de leucemia cuando apenas tenía un año. Aquella experiencia, según explicó, influyó profundamente en el ambiente emocional en el que creció, generando una sensación constante de preocupación que condicionó en cierta medida su manera de entender la vida.

A lo largo de los años, Sandra Barneda ha sabido construir una trayectoria que combina éxito profesional y una notable capacidad de resiliencia en el plano personal. Su historia refleja una evolución marcada por el esfuerzo, la adaptación y la búsqueda de equilibrio entre la exposición pública y la protección de su intimidad, elementos que han contribuido a consolidar su imagen como una de las figuras más respetadas del panorama mediático.