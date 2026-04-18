Corina Machado insinúa que Sánchez no es un líder democrático: «Con los que me he reunido respetan la Constitución»

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha insinuado que Pedro Sánchez no es un presidente democrático tras rechazar reunirse con el socialista en el Palacio de la Moncloa. «He estado reunida con tres jefes de Estado de tres posiciones políticas totalmente distintas; todos son democráticos, todos respetan la soberanía popular, los derechos humanos y sus respectivas constituciones», ha señalado la Nobel de la Paz en la concurrida rueda de prensa de este sábado en Madrid.

La líder venezolana ha agradecido el respaldo que ha obtenido de los primeros ministros de Francia, Emmanuel Macron, de Países Bajos, Rob Jetten, y de Italia, Giorgia Meloni, durante su gira europea que comenzó esta semana. Para Corina Machado no se trata de «visitas», sino de una «alianza» internacional que se está tejiendo para lograr «elecciones limpias».

Corina Machado sobre Sánchez en Barcelona

«Es muy fácil saber de qué lado está cada uno», ha asegurado Corina Machado. Ha criticado que Sánchez haya optado por celebrar en Barcelona una cumbre con el brasileño Lula da Silva, la mexicana Claudia Sheinbaum y el colombiano Gustavo Petro.

Se trata de una cumbre celebrada en el marco de la Internacional Socialista, que lidera Sánchez, y protagonizada por los citados presidentes, todos ellos críticos con la intervención de EEUU el pasado enero, gracias a la cual se detuvo a Nicolás Maduro y su mujer Cilia Flores. Todos ellos han defendido este sábado «la democracia».

En este sentido, cabe recordar que Pedro Sánchez fue el único presidente en la Unión Europea que criticó la intervención de EEUU en Venezuela y lo tachó como una «injerencia extranjera». Una postura que tensionó las relaciones aún más entre España y la Administración norteamericana, que ha ido escalando en los últimos meses con Irán.

La líder opositora ha defendido la figura de Donald Trump, a quien ha descrito como el «único líder» que ha sido capaz de poner en riesgo a sus ciudadanos por Venezuela. «No lo vamos a olvidar», ha prometido mostrando su respaldo al plan de EEUU liderado por el secretario de Estado, Marco Rubio. «La democracia llegará a Venezuela», ha asegurado, confiando en el proceso «complejo» que se está librando en el país.

«Yo creo que esta cumbre explica muy bien por qué no me he reunido con Sánchez», ha afirmado. Corina Machado rechazó la invitación del presidente de España, Pedro Sánchez, de reunirse con ella en la Moncloa, pese a que este declaró que «las puertas» estaban abiertas.

En contraposición, la Nobel de la Paz sí se reunió con los dos líderes de la oposición en España este viernes, lanzando un mensaje también a la comunidad internacional. En la mañana, estuvo en la sede del PP, con Alberto Núñez Feijóo, y por la tarde, se reunió con el presidente de Vox, Santiago Abascal, en la Fundación Disenso, impulsora del Foro de Madrid, el contrapunto del Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla.

La decisión venezolana de reunirse con Feijóo y Abascal y no con Sánchez, cuando sí lo hizo con el resto de primeros ministros de aquellos países que ha visitado, ha puesto el foco en el tacticismo político de Corina Machado. «Me siento respaldada por los líderes democráticos», ha añadido.

Respecto al contenido de las conversaciones, tanto con los primeros ministros europeos como con los líderes de la oposición en España, no ha trascendido. «Las reuniones son muy privadas», ha explicado la Nobel de la Paz, asegurando que desvelará próximamente en qué consiste la alianza internacional que la oposición está construyendo, encarnada en su figura, y surgida de las «entrañas de la nación».

«Estamos preparando el regreso de millones de venezolanos al país», ha aseverado. «Tenemos por delante una fase muy compleja», ha advertido, que «algunos quieren ver fracasar». «Mi deseo es que todas estas ansias por libertad las canalicemos a través de un proceso electoral (…) Mi regreso a Venezuela es la garantía de que quienes pretendan convocar violencia para impedir el proceso, se encuentren con un movimiento macizo».

¡Esta es una fuerza ciudadana indetenible! “Mi deseo es que todas estas ansias por libertad las canalicemos a través de un proceso electoral (…) Mi regreso a Venezuela es la garantía de que quienes pretendan convocar violencia para impedir el proceso, se encuentren con un… pic.twitter.com/zN6wtDGPZ5 — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) April 18, 2026

No es la única tensión entre Corina Machado y Sánchez. Previamente, la Nobel de la Paz criticó la decisión del Ejecutivo español, el anuncio de eliminar la vía express que los venezolanos gozaban desde 2018 de obtener la residencia por motivos humanitarios y que ha permitido acoger a 240.000 personas. Ahora deberán hacerlo por el procedimiento extraordinario. Además, en la toma de posesión del conservador José Antonio Kast en Chile, Corina defendió la figura del Rey Felipe VI, mientras afirmó que el Gobierno de Sánchez no se puso del lado «del pueblo venezolano».