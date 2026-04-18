La Nobel de la Paz Corina Machado respalda el plan de Trump para Venezuela: «La democracia va a llegar»

La líder opositora del régimen chavista, María Corina Machado, ha respaldado el plan de Donald Trump para Venezuela. «La democracia va a llegar», ha afirmado este sábado ante la prensa en Madrid. La Nobel de la Paz ha asegurado que mantiene una comunicación directa y continua con la Administración de Estados Unidos (EEUU). «Confío en la propuesta que ha planteado el secretario de EE. UU., Marco Rubio, en sus tres fases», ha aseverado en respuesta a la pregunta formulada por OKDIARIO.

«La tercera fase que él [Marco Rubio] reiteradamente ha explicado, no son consecutivas, pueden solaparse, como ha venido ocurriendo, en una transición a la democracia a través de elecciones limpias y libres donde todos los venezolanos tengan la posibilidad de ejercer su voto», ha explicado.

«Como hemos visto, ya se están dando pasos en el desmontaje de la estructura represiva que es absolutamente necesario para que pueda darse con libertad», ha añadido. Para Corina Machado la clave de este proceso, pese a que esté en la presidencia del país Delcy Rodríguez, está en que esta como el resto, «están cumpliendo las órdenes».

«Hay un líder en el mundo que ha puesto en riesgo la vida de sus ciudadanos por Venezuela», ha sostenido. «No me arrepiento de haber regalado la Medalla de la Paz», ha añadido.

Para la líder venezolana, la prioridad es que se «logre celebrar elecciones limpias y libres». De ahí que la gira de Corina Machado por Europa sea defendida no como «una visita» a los países, sino como la construcción de una «alianza internacional».

(Habrá ampliación)